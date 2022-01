Serie A1 femminile, Fila-Use Empoli rinviata: i contagi bloccano la formazione ospite

A poche ore dalla palla a due, salta il match di Serie A1 di basket femminile tra Fila San Martino di Lupari e USE Rosa Scotti Empoli, che si sarebbe dovuto disputare oggi, domenica 23 gennaio, alle 18.00 al PalaLupe.



Il match è stato rinviato in seguito alle positività al coronavirus Covid-19 emerse nel gruppo squadra della formazione toscana. La Use Empoli ha cosi fatto richiesta di rinvio del match, assecondata dall'A.S. San Martino, richiesta che è stata ratificata nella tarda mattinata da Lega Basket Femminile e FIP.

Purtroppo slitta ancora, dunque, il ritorno in campo delle Lupe, che sono costrette al quinto rinvio nelle ultime cinque giornate di campionato.

La ragazze di Coach Serventi ora si preparano in vista dell'anticipo del prossimo turno sul parquet di Moncalieri, in programma venerdì 28 gennaio alle 20.30. "Alle avversarie - si legge sul sito ufficiale del club veneto - va un augurio per una pronta negativizzazione".