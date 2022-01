Serie A1 femminile, rinviato il derby tra le Lupe e la Reyer Venezia

Ancora un rinvio per il Fila San Martino di Lupari. Il derby casalingo con le campionesse d’Italia dell’Umana Reyer Venezia, valido per la terza giornata di ritorno di Serie A1, e inizialmente in programma domenica 16 gennaio al PalaLupe, è rimandato a data da destinarsi.

Per le Lupe è la quarta partita consecutiva a saltare, dopo quelle con La Magnolia Campobasso, Virtus Segafredo Bologna e Dinamo Sassari. Stavolta però lo spostamento non è dovuto alla pandemia, bensì agli impegni internazionali della Reyer, che sabato sera sarà impegnata in Spagna per un match di Eurolega.

Fra gli incontri che le giallonere dovranno recuperare, invece, ha già una nuova collocazione la trasferta sul campo della Dinamo Sassari: la gara è stata fissata per mercoledì 16 marzo, alle 20.30.