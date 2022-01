Serie A1, slitta il ritorno sul parquet per il Fila San Martino di Lupari

Salta per l'ennesima volta il ritorno sul parquet per le Lupe di Coach Serventi. In seguito ai contagi al coronavirus Covid-19 che nei giorni scorsi hanno colpito entrambe le squadre, Dinamo Sassari e Fila San Martino di Lupari si sono accordate per rinviare a data da destinarsi l’incontro valido per la seconda giornata di ritorno della Serie A1 Techfind di basket femminile.

La partita tra Fila e Dinamo era inizialmente in programma per domenica 9 gennaio, palla a due alle ore 18.00. Per le Lupe si tratta del terzo rinvio nell'arco di una settimana dopo quello del match del 2 gennaio contro La Magnolia Campobasso, match che per indicazione del giudice sportivo dovrà essere recuperato a data da destinarsi e quello del 5 gennaio in casa contro la Virtus Segafredo Bologna.