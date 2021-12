Serie A1 Femminile, Lupe in trasferta a Costa Masnaga

Domenica 12 dicembre il Fila San Martino di Lupari viaggia in direzione Lombardia dove alle 19, nel posticipo del decimo turno della Techfind Serie A1 di basket femminile, match trasmesso anche in diretta tv in chiaro, le ragazze di coach Serventi faranno visita alla Limonta Costa Masnaga.

Reduci dalle due difficili sfide con il Famila Schio e la PassalacquaRagusa, le Lupe vanno a caccia del riscatto su un parquet che non si presenta affatto agevole. Anzi. L'avversaria di turno ha una statistica di 4 punti in classifica frutto di due vittorie e sette ko.

Ma la formazione di coach Seletti ha avuto un calendario decisamente poco agevole. In particolare sul parquet della Palestra Comunale di Costa Masnaga dove in tre occasioni su quattro sfide ha affrontato le prime della classe Campobasso, Schio, Venezia, perdendo solo dopo gare combattute, in due casi al supplementare.

Fiore all'occhiello del team lombardo, da sempre attentissimo anche al settore giovanile, è la giovanissima Matilde Villa, che recentemente ha esordito in Nazionale senior a 17 anni non ancora compiuti, e che del campionato è la miglior marcatrice italiana con quasi 18 punti di media.

Da qualche settimana inoltre Coach Seletti ha ritrovato dopo l'infortunio Laura Spreafico, ex Lucca Broni e Ragusa, avversaria tradizionalmente insidiosa per la difesa di San Martino. La sfida, come detto, sarà il posticipo televisivo del decimo turno. Ciò significa che sarà possibile vederla in chiaro su LBF Tv (canale 411).



Da segnalare, infine, che sono quattro i precedenti in Serie A1 fra le due squadre. Precedenti tutti giocati negli ultimi due anni e tutti vinti da San Martino di Lupari, 70-62 ad inizio 2020 e 84-79 un anno più tardi. Il confronto più recente è quello dell'amichevole giocata tre mesi fa, agli inizi della preseason, 73-63 il risultato complessivo per le ragazze di coach Serventi.