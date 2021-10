Serie A1 femminile, le Lupe azzannano Moncalieri e centrano la seconda vittoria consecutiva

Di fronte ad una bella e calorosa cornice di pubblico il Fila San Martino di Lupari batte 66-50 la Akronos Moncalieri. Le giallonere guidano il match fin dall'avvio e arrivano a toccare il +28, prima del rientro ospite che comunque non mette mai in dubbio il risultato.

La partita - Avvio al fulmicotone per le padrone di casa cha vanno avanti fino all' 8-0. Poi Lea Miletic prova a tenere in partita Moncalieri con una tripla ed un elegante appoggio in penetrazione in rapida sequenza. A 4 minuti dalla fine del quarto un canestro e fallo di Taina Paixao porta le Lunette sul -5. Il primo quarto si chiude sul +5 per le padrone di casa (17-12), grazie ai 15 punti realizzati dal trio Kelley-Russo-Mitchell.

Il secondo parziale si apre con una tripla di Mitchell a cui risponde subito Miletic con un canestro dalla media. Per il Fila San Martino di Lupari ci pensa poi la solita Kelley a trovare punti sotto canestro, mentre su sponda Moncalieri è Paixao che sigla il -7 con una tripla piedi per terra. Ma le padrone di casa sono davvero in palla e all'intervallo il risultato dice 37 a 19 per Fila San Martino di Lupari.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga Pastrello e Russo portano il Fila San Martino fino al +28, sul risultato di 47 a 19 a 6’ dalla fine del parziale. Come nel primo quarto le moncalieresi faticano a trovare soluzioni facili, con Toffolo che in penetrazione realizza i primi due punti del parziale per la Libertas dopo ben 5 minuti di gioco. Poco dopo un ruggito d'orgoglio di Taina Paixao porta sul -20 la squadra di coach Terzolo grazie a due triple consecutive. Il terzo quarto si chiude sul 52 a 33 per il Fila San Martino.

Nel quarto finale Paixao con un'altra tripla prova a riportare in scia l’Akronos, presto imitata da Reggiani sempre dalla lunga distanza per il -11 Moncalieri a 6 minuti dalla fine. A 3 minuti dall’ultima sirena un canestro in reverse di Kelley e poco dopo una tripla dall'angolo di Mitchell chiudono definitivamente l'incontro. Finisce con i tifosi del Fila che fanno festa.

Il tabellino ufficiale di Fila San Martino di Lupari - Akronos Moncalieri 66-50. Parziali: 17-12; 20-7; 15-14; 14-17

Fila San Martino di Lupari: Kelley S. 15 Filippi M. (C) 3 Pastrello S. 12 Russo F. 18 Mitchell C. 11 Peserico A. 0 Guarise I. 1 Mini G. ne Milazzo I. 2 Pilabere K. 4 Varaldi S. 0 Arado A. 0

Akronos Moncalieri: Toffolo S. 4 Da Paixao T. 19 Williams S. 3 Reggiani E. 3 Miletic L. 13 Panchina Landi A. 1 Landi A. 0 Katshitshi K. 2 Ramasso A. 0 Jakpa P. 0 Giacomelli C. (C) 5