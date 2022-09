Lupebasket, grandi emozioni per la serata "Balla con le Lupe"

Mancava dal 2019 l'appuntamento con la presentazione della famiglia Lupebasket, e domenica sera a San Martino di Lupari è stata festa grande. La serata "Balla con le Lupe" ha visto protagonista tutto il mondo giallonero: dalle atlete agli staff tecnici e dirigenziali, fra senior, giovanili e minibasket.

Tanti gli ospiti che si sono alternati sul palco nel corso della serata, condotta da Ivan Del Bianco e Mary Sbrissa, e impreziosita dalle esibizioni musicali col violino della diciassettenne giocatrice giallonera Martina Tau.

Presente l'Amministrazione Comunale di San Martino di Lupari con il Sindaco Nivo Fior e l'Assessore allo Sport Stefania Baron, così come non ha voluto mancare il Presidente del Comitato Provinciale di Padova della FIP, Flavio Camporese.

Fra le parole del Presidente Vittorio Giuriati, e il saluto del Presidente Onorario Francesco Cordiano, c'è stato spazio anche per l'intervento del Marketing & Communication Manager Alberto Antonello, che ha illustrato le tante iniziative lanciate in queste settimane: dalla Fidelity Card per i tifosi, alla Campagna Abbonamenti #NoiConLeLupe, al nuovo canale Telegram fino alla partnership con NOOO Agency.

È stato mostrato in anteprima, inoltre, un video realizzato da Play Think Creative, per promuovere il Minibasket e il mondo Lupe, presto disponibile sui canali ufficiali gialloneri. Grandi applausi naturalmente per i protagonisti che scendono in campo ogni settimana, e che si apprestano ad iniziare i nuovi campionati.

Sul palco il Fila di A1 e la Pettenon Cosmetics di B, che hanno potuto beneficiare degli interventi dei rispettivi main sponsor, con le parole di Beniamino Pettenon e Gianni Pegorin. Momenti speciali dedicati anche a tutte le altre formazioni senior (C e Promozione) e giovanili (U19E, U19R, U17E, U17R, U15E, U15R, U14, U13), così come per il Minibasket che ha visto sotto i riflettori anche l'acclamata mascotte Smarty.

IL VIDEO DELLA SERATA BALLA CON LE LUPE