A Ragusa il Fila è condannato dal terzo quarto: vince la Passalacqua 78-57

Sul difficile parquet di Ragusa il Fila, alla terza partita contro una big del campionato in appena otto giorni, cede nella ripresa dopo un ottimo primo tempo. Avanti a lungo nei primi combattuti 20', le Lupe sono poi condannate da un parziale di 28-8 nel terzo periodo, nel quale la Passalacqua è praticamente perfetta, mentre alle giallonere non entra più nulla.

Ora le ragazze di coach Serventi avranno una settimana intera - finalmente - per preparare la sfida casalinga con Costa Masnaga, decisamente importante per la classifica.

La partita - In avvio il gioco va subito sotto canestro: a Kelley rispondono Taylor e Kuier, per il 6-2 siciliano. I primi punti di un'esterna arrivano col bel 2+1 di Mitchell, e poi Filippi riporta avanti le sue sul 6-8. È un Fila che in difesa si fa valere, e che dall'altra parte prova ad approfittarne per fare l'andatura: la tripla di Guarise vale anche il +5 sul 10-15, prima del buzzer beater di Romeo che chiude la frazione con un possesso pieno di distanza fra le due squadre.

È Santucci da fuori a ripristinare la parità a quota 17, ma San Martino replica subito con due conclusioni di Milazzo e Pilabere, per il 17-22. I falli sono tuttavia una componente da tenere in considerazione per le giallonere, ed è dalla lunetta che Taylor riavvicina le sue. Le Lupe tengono comunque la testa avanti per diversi minuti: Pastrello e Kelley replicano a Santucci e Kuier, anche se poi Tagliamento impatta ancora sul 28-28 (17'). Ora la Passalacqua è in ritmo e punisce ogni errore, ed è Taylor a firmare il nuovo vantaggio siciliano (30-28) dopo oltre 10'. Il Fila non ci sta e a pochi secondi dall'intervallo rimette il naso avanti con un canestro nel traffico di Milazzo, anche se a chiudere la frazione è ancora una volta Romeo, col tiro che manda le squadre negli spogliatoi in perfetto equilibrio: 32-32.

Ragusa riparte forte nel terzo periodo, con un fulmineo 6-0 firmato Taylor e Kuier, per il 38-32 che a quel punto rappresenta il massimo vantaggio della gara fin lì. Dall'altra parte è Mitchell a sbloccare le sue, ma l'attacco siciliano si infiamma con Romeo: sono altri 5 suoi punti in un amen a far salire il vantaggio in doppia cifra, sul 48-36 del 25'. Le giallonere invece hanno perso completamente il ritmo, mentre la Passalaqua continua a non sbagliare nulla e vola via, scollinando oltre le 20 lunghezze di vantaggio con Kuier. Il parziale di 28-8 del terzo periodo è riassunto in maniera efficace dalle eloquenti percentuali al tiro: 78% Ragusa, 20% San Martino.

È la prima volta in tutta la stagione che il Fila inizia l'ultima frazione con un passivo così pesante. Dopo i recenti e tirati impegni, ci vorrebbe un altro tipo di energia per pensare di provare a riaprire la contesa su un campo come il PalaMinardi. Ragusa è brava dunque a controllare, e va a chiudere sul 78-57. Per il Fila, una nota positiva è rappresentata dal ritorno sul parquet di Sofia Varaldi, che causa infortunio non aveva ancora mai potuto mettere piede in campo nel 2022.

Il tabellino ufficiale di Passalacqua Ragusa - Fila San Martino di Lupari 78 - 57 (12-15, 32-32, 60-40, 78-57)



PASSALACQUA RAGUSA: Chessari, Romeo* 18 (4/7, 2/7), Sammartino 5 (1/1, 1/2), Kacerik* 2 (0/1, 0/2), Tagliamento 6 (0/1, 2/4), Bucchieri, Tumeo, Santucci* 11 (4/7, 1/3), Hebard NE, Taylor* 18 (5/10 da 2), Ostarello NE, Kuier* 18 (9/10, 0/3) Allenatore: Recupido G.



Tiri da 2: 23/39 - Tiri da 3: 6/21 - Tiri Liberi: 14/14 - Rimbalzi: 50 10+40 (Taylor 15) - Assist: 17 (Romeo 5) - Palle Recuperate: 6 (Santucci 3) - Palle Perse: 16 (Taylor 4)



FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Kelley* 10 (5/8 da 2), Guarise 7 (2/2, 1/2), Filippi* 3 (0/2, 1/4), Milazzo* 8 (2/9, 0/5), Pilabere 4 (0/3, 1/3), Pastrello* 4 (2/8, 0/1), Mitchell* 17 (8/17 da 2), Varaldi, Arado 3 (0/3, 1/1), Peserico 1 (0/3, 0/1) Allenatore: Serventi L.



Tiri da 2: 19/55 - Tiri da 3: 4/17 - Tiri Liberi: 7/15 - Rimbalzi: 34 13+21 (Mitchell 7) - Assist: 8 (Filippi 2) - Palle Recuperate: 10 (Milazzo 2) - Palle Perse: 8 (Milazzo 2)