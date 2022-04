Playoff Serie A1 femminile, il Famila Schio scappa nella ripresa e ipoteca la semifinale

Vittoria con ampio margine per il Famila Wuber Schio a San Martino di Lupari, nell'andata dei quarti di finale playoff. La testa di serie numero uno del tabellone, giunta al successo numero 29 in altrettante partite fra campionato, Coppa Italia e Supercoppa, scappa via nella ripresa dopo un primo tempo tutto punto a punto, nel quale il Fila non aveva affatto sfigurato. Lo scarto finale però mette una più che seria ipoteca sul passaggio in semifinale, in vista del ritorno in programma venerdì a Schio. Nel finale le Lupe sono uscite comunque fra gli applausi: quello che si poteva fare, e anche di più considerati i tanti e seri infortuni patiti nel corso dell'anno (fuori anche in questi playoff Milazzo, oltre a Russo e Ianezic), è stato fatto in stagione regolare. I quarti di finale sono stati un premio a squadra, staff, società e tifosi, e le giallonere li onoreranno fino alla fine, come fatto peraltro in questo match di andata, più combattuto di quanto dica il risultato finale.

Parte subito col piede sull'acceleratore il Famila, che grazie a recuperi e contropiede vola già sul 3-10 (con 6 punti di Andrè) quando sono passati appena due minuti e mezzo. Prova a sbloccare le sue Kelley, anche se in attacco le ospiti sono precisissime (7/9 per iniziare) e conservano il vantaggio. Ma il Fila è vivo: la tripla della stessa Kelley e i piazzati di Peserico e Mitchell consentono di risalire fino al -2, sul 16-18 dell'8'. E non è finita qui, perché la difesa è salita di colpi e anche il tifo del pubblico: San Martino va così a trovare anche il sorpasso (19-18) con una bella entrata di Pastrello, a conclusione di un break di 10-0.

Kelley, già in doppia cifra, trova anche il +3 in apertura di secondo periodo (23-20), ma Schio risponde andando sotto dalle sue torri: Gruda e Keys firmano il controbreak di 9-1 per il 24-29 del 14'. Ben 22 punti sui primi 33 del Famila arrivano dall'interno dell'area pitturata, ma il Fila non si scoraggia, e dopo essere scivolato a -7 (26-33) risponde con un grande gioco da tre punti di Kelley. Ancora Gruda è inarrestabile (saranno già 21 punti per lei a metà gara), brava comunque San Martino a restare in linea di galleggiamento: poco prima dell'intervallo Pastrello realizza il 34-40 con cui si rientra negli spogliatoi.

È in arrivo tuttavia il break decisivo. A lanciarlo è De Shields, con 5 punti consecutivi che portano per la prima volta il vantaggio in doppia cifra. Il Fila stavolta rimane sui blocchi, e così Dotto e compagne ne approfittano per piazzare un altro 13-0, che vale la fuga sul 38-62 del 27'. San Martino pare avvertire tutta la stanchezza della lunga stagione, che l'ha vista affrontare 16 partite negli ultimi 75 giorni, e all'ultima pausa è scivolata a -23, frutto di un terzo periodo da 8-25 di parziale.

Il Famila invece continua a giocare benissimo, e anche nella quarta frazione non molla il piede dall'acceleratore, allungando nel finale fino al +30. Coach Serventi intanto concede l'applauso del pubblico a tutte le titolari, richiamandole una ad una in panchina per lasciare spazio a un quintetto giovanissimo, che comunque non sfigura: arrivano infatti i primi canestri in A1 per le 2004 Anna Fontana e Giorgia Mini, oltre a quello pregevole di Veronica Antonello, e nel finale il pubblico tributa il giusto applauso a una squadra che in questa stagione ha saputo buttare tante volte il cuore oltre l'ostacolo, ed emozionare tutti i suoi sostenitori. Venerdì, nel ritorno del PalaRomare, calerà il sipario sulla bella stagione delle Lupe.

Il tabellino di Fila San Martino di Lupari - Famila Wuber Schio 56 - 86 (21-20, 34-40, 42-65, 56-86)



FILA SAN MARTINO DI LUPARI: Kelley* 18 (5/15, 1/5), Fontana 4 (2/2 da 2), Guarise* 5 (1/4, 1/4), Antonello 2 (1/1 da 2), Filippi* 3 (1/4 da 3), Pilabere, Pastrello* 11 (3/9 da 2), Mitchell* 8 (4/11, 0/1), Varaldi, Arado, Peserico 2 (1/2, 0/1), Mini 3 (1/1 da 3) Allenatore: Serventi L.



Tiri da 2: 17/46 - Tiri da 3: 4/17 - Tiri Liberi: 10/18 - Rimbalzi: 36 13+23 (Kelley 8) - Assist: 10 (Kelley 3) - Palle Recuperate: 10 (Kelley 3) - Palle Perse: 20 (Kelley 6)



FAMILA WUBER SCHIO: De Shields* 13 (4/8, 1/3), Del Pero NE, Mestdagh* 12 (3/4, 2/7), Sottana 5 (1/3, 1/3), Gruda* 26 (11/15 da 2), Verona, Crippa 5 (1/3, 1/1), Andre'* 13 (6/12 da 2), Dotto* 8 (3/3, 0/1), Keys 4 (2/6, 0/1)

Allenatore: Dikaioulakos G.



Tiri da 2: 31/54 - Tiri da 3: 5/17 - Tiri Liberi: 9/10 - Rimbalzi: 46 12+34 (Andre' 8) - Assist: 25 (Dotto 6) - Palle Recuperate: 11 (Andre' 4) - Palle Perse: 17 (Sottana 5)



Arbitri: Tirozzi A., Saraceni A., Corrias C.