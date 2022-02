Fila San Martino di Lupari, terzo impegno in otto giorni: domenica insidiosa trasferta a Broni

Prosegue il fitto programma di gare del Fila San Martino di Lupari, che ha approfittato della sosta del campionato per recuperare, nell'ultima settimana, la trasferta di Campobasso e il derby con Venezia.

Nel weekend si riparte coi turni regolari di Techfind Serie A1, e domenica alle 18 la ventesima giornata vedrà le ragazze di coach Serventi impegnate sul sempre caldo parquet della Costruzioni Italia Broni, per una sfida da affrontare con la massima attenzione contro un'avversaria tradizionalmente ostica.



Sebbene non provenga da un periodo positivo sotto il profilo dei risultati (8 sconfitte consecutive), la formazione lombarda resta una rivale da temere. Soprattutto sul proprio campo, dove ha conquistato le sue tre vittorie stagionali, e dove sono cadute anche squadre quotate come Lucca e Campobasso.

Rispetto all'andata, il team di coach Castelli presenta delle novità. Dopo l'addio della serba Krivacevic, la società ha ingaggiato l'ala americana Janae Smith (13 punti e quasi 9 rimbalzi di media nelle quattro gare giocate fin qui) e la lunga olandese Laura Westerik. Fra le top scorer della squadra anche la croata Nina Dedic e Virginia Galbiati, entrambe autrici di oltre 12 punti a partita.



Match combattuto quello giocato a novembre a San Martino di Lupari. Dopo una grande partenza delle padrone di casa e il successivo rientro delle ospiti, sono state le Lupe a portarsi a casa i due punti, chiudendo col punteggio di 84-75.



La sfida andrà in onda anche in diretta streaming sul portale web in abbonamento della Lega Basket Femminile: www.lbftv.it.