Serie A1 femminile, è di nuovo derby a San Martino: domenica il Fila riceve l'imbattuta capolista Famila Schio

Ha quasi l'apparenza di una Mission Impossible, il match che attende il Fila San Martino di Lupari nel weekend. Domenica alle 18, per il 21° turno di Techfind Serie A1, arriva a San Martino di Lupari il Famila Wuber Schio, imbattuta capolista del campionato.

Se da un lato le Lupe stanno attraversando un ottimo periodo sotto il profilo dei risultati (5 vittorie nelle ultime 6 gare), dall'altro devono fare ancora una volta i conti con la sfortuna, che ha costretto Russo (così come era accaduto a Ianezic a inizio campionato) a chiudere anzitempo la stagione.

Le più recenti uscite hanno confermato però che questa squadra di fronte ai problemi reagisce con ancora più grinta, e dunque anche nel difficile derby di domenica (a cui poi mercoledì alle 19 seguirà, sempre in casa, il recupero con Bologna) c'è da aspettarsi un Fila pronto a dare tutto.



Ai limiti della perfezione finora la stagione del Famila di coach Dikaioulakos, che dopo la conquista della Supercoppa ha inanellato 17 vittorie su 17 in campionato, l'ultima appena giovedì nel recupero casalingo con Bologna. A questi risultati va aggiunto il grande traguardo conquistato in Eurolega, dove la formazione vicentina si è qualificata proprio in settimana fra le prime otto.

Il roster delle Orange vanta come sempre tante atlete di prim'ordine, sia fra le italiane che fra le straniere. A guidare le marcature è la lunga francese Gruda (oltre 17 punti a gara), seguita da De Shields (uno degli innesti a stagione in corso) e dall'ex Lupa Jasmine Keys, che sta disputando una super annata: da dicembre in avanti i suoi numeri dicono addirittura 17 punti e 9 rimbalzi di media in campionato.



Eppure, come accaduto praticamente sempre in questa stagione, all'andata le ragazze di coach Serventi se la sono giocata fino all'ultimo. Nonostante una partenza ad handicap (0-10), in quell'occasione le Lupe a metà ultimo quarto erano ancora a -2, prima di cedere col punteggio di 67-60.



Alla vigilia del match, ai microfoni di Lupebasket Tv la lunga statunitense Shae Kelley ha parlato della sfida e di come la squadra è pronta a reagire dopo l'infortunio di Russo. La gara andrà in onda anche in diretta streaming sulla web tv in abbonamento della Lega Basket Femminile: www.lbftv.it.