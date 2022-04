Fila, ultima trasferta di regular season: sabato appuntamento a Faenza

È ormai agli sgoccioli la stagione regolare di Techfind Serie A1: sabato sera alle 20.30 si disputa il 25° e penultimo turno, poi mercoledì sera ci sarà la chiusura. Continua dunque al ritmo di una gara ogni tre giorni il campionato del Fila, che nel weekend farà visita alla E-Work Faenza. Le ragazze di coach Serventi sono reduci dal successo ottenuto mercoledì nel recupero con Empoli, che ha permesso di qualificarsi ai Playoff Scudetto per l'ottavo anno consecutivo.

E nonostante l'infortunio patito da Milazzo in Coppa Italia, che ha ulteriormente accorciato le rotazioni fra le esterne, le giallonere cercheranno di trarre il massimo da questo impegno e poi dall'ultimo casalingo con Campobasso, per provare a chiudere più in alto possibile in classifica.



Al suo primo anno nella categoria, Faenza è cresciuta col passare dei mesi, e seppure sia già consapevole di dover disputare i play out, pare attraversare un eccellente stato di forma. Soprattutto in casa, in quel PalaBubani che spesso è stato una vera arma in più per la formazione romagnola, e che ha visto la squadra allenata da Simona Ballardini (nel suo staff anche Francesca Di Chiara, ex dell'incontro) vincere tre delle ultime quattro gare disputate fra le mura amiche.

All'interno del roster, insieme a Pallas Kunaiyi-Akpanah (fenomenale a rimbalzo) la top scorer è un'altra vecchia conoscenza giallonera, la guardia Jori Davis. Rispetto all'andata, inoltre, si è unita al gruppo anche Amanda Kantzy, che senza l'infortunio che l'ha tenuta fuori per alcuni mesi, avrebbe dovuto iniziare questa stagione proprio con la maglia del Fila.



Nella gara giocata a San Martino di Lupari il giorno di Santo Stefano, il Fila si era imposto per 64-54, al termine di un confronto combattuto ma sempre guidato dalle giallonere. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming sul portale web in abbonamento della Lega Basket Femminile, www.lbftv.it.