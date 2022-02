Serie A1 femminile, per le Lupe un mercoledì da leoni: in programma il derby contro la Reyer Venezia

Importante impegno infrasettimanale al PalaLupe, dove mercoledì alle 19.00 andrà in scena il derby veneto di Techfind Serie A1 femminile tra Fila San Martino e Umana Reyer Venezia. La sfida, recupero del 16° turno che un mese fa non si era potuto disputare per i contemporanei impegni europei delle orogranata, arriva all'indomani del successo conquistato dalle Lupe in un altro recupero, quello di Campobasso. Un risultato che ha permesso alle ragazze di coach Serventi di issarsi al sesto posto in classifica, grazie a un cammino da quattro vittorie consecutive. Una serie positiva che sarà messa a dura prova nel difficile confronto con le campionesse d'Italia in carica.

La Reyer, allenata da inizio novembre da Andrea Mazzon (che in ambito maschile vanta una lunga e prestigiosa carriera), è al momento seconda con 12 vittorie in 14 incontri, e imbattuta in campionato dallo scorso 20 novembre, quando cadde proprio a Campobasso. Quello veneziano è un roster lungo e pieno di talento, nel quale a livello statistico spiccano in particolare la pivot spagnola Ndour (ex Ragusa) e l'esterna Anderson, entrambe oltre i 15 punti di media. Ma l'elenco di atlete da citare, quando si parla di giocatrici in grado di fare la differenza, sarebbe lungo sia sul fronte straniere (ci sono anche Petronyte e Thornton) che su quello delle italiane, capitanate da Bestagno.

È stata una partita assai combattuta, quella disputata lo scorso ottobre al Taliercio, molto più di quanto dica l'81-68 finale. In quell'occasione San Martino è rimasta avanti nel punteggio fino all'inizio dell'ultimo periodo, prima del sorpasso orogranata. Ma con l'aiuto del proprio pubblico, le Lupe vogliono provare a cavalcare il momento positivo nonostante il pronostico sfavorevole.

La sfida andrà in onda anche in diretta streaming sul portale web in abbonamento della Lega Basket Femminile: www.lbftv.it.