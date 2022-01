Serie A1 femminile, il Fila finalmente in campo: domenica si riparte con la Use Empoli al PalaLupe

L'attesa è stata lunga, ma dopo un mese finalmente il basket torna a San Martino di Lupari. Dopo i tre rinvii per le positività al Covid-19 e quello del derby per gli impegni in coppa della Reyer Venezia, il Fila si prepara a scendere nuovamente sul parquet per inaugurare il 2022 e il suo girone di ritorno.

La partita con l'USE Rosa Scotti Empoli, in programmaramma domenica alle 18.00 al palasport di Via Leonardo da Vinci, è molto più insidiosa di quanto suggerisca l'ultimo posto in classifica delle toscane, anche in virtù di questa lunga pausa forzata. Ma le ragazze di coach Serventi, desiderose di ritrovare finalmente il campo, sono pronte a dare il massimo per cercare di ripartire col piede giusto.



La squadra guidata da Alessio Cioni in questa stagione ha pagato anche un po' di sfortuna, cominciata col mancato arrivo di una pedina importante come Richards. La dirigenza è corsa ai ripari ingaggiando a novembre l'americana Aliyah Jeune, che viaggia a quasi 15 punti di media.

Più di 13 invece quelli di Sara Bocchetti, tra le migliori marcatrici italiane del campionato. Il roster può contare, fra le altre, sulle lunghe straniere Williams (quasi in doppia doppia di media) e Rembiszewska, mentre nel gruppo di italiane è prezioso il contributo fra le esterne di Ashley Ravelli e Valentina Baldelli, che come le già citate Jeune e Bocchetti possono essere letali da dietro la linea dei tre punti.



Lo scorso ottobre in Toscana le Lupe, che in quell'occasione dovevano anche rinunciare a Milazzo in cabina di regia, dall'altra parte non era ancora arrivata Jeune, si sono imposte col punteggio di 55-69, trovando l'allungo giusto nel quarto periodo dopo tre frazioni molto combattute.