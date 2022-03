Serie A1 femminile, il Fila ospita l'Use Empoli per provare a blindare i playoff

Archiviate le emozioni della Coppa Italia, San Martino di Lupari è subito pronta a riaccogliere il campionato di A1. Il Fila si prepara infatti al rush finale di stagione regolare, e si comincia dal recupero del 17° turno che è in programma mercoledì alle 19.00 al PalaLupe, contro l'USE Rosa Scotti Empoli.

In seguito ai recuperi giocati dalle avversarie nel weekend, le giallonere sono ormai matematicamente salve, e in un campionato così competitivo (e con gli infortuni a cui si è dovuto far fronte) non è certo un traguardo da poco. Ma ora si può provare a completare l'opera: mancano infatti ancora due punti per raggiungere la certezza della qualificazione ai playoff, e le ragazze di coach Serventi sono determinate a dare il massimo per provare a conquistarli già nel match di mercoledì.



La squadra di coach Alessio Cioni, che l'anno scorso era stata una delle più belle sorprese del torneo, ha vissuto una stagione amara, penalizzata dal mancato arrivo dell'americana Didi Richards, prezioso acquisto estivo. A campionato in corso ha poi dovuto salutare Ashley Ravelli, ed è notizia delle ultime ore che anche l'americana Aliyah Jeune è stata rilasciata.

Migliore marcatrice è Sara Bocchetti (13.6 di media per l'ex Vigarano e Battipaglia), mentre sul fronte straniere viaggiano attorno alla doppia cifra Zada Williams e Amalia Rembiszewska. In classifica le toscane sono ultime con 4 lunghezze di ritardo da Moncalieri e Broni, e non possono più sbagliare nulla: la prossima eventuale sconfitta significherebbe retrocessione in A2.

Eppure ogni settimana Empoli lotta fino alla fine, e di certo non regalerà nulla. Per un Fila costantemente costretto a fare i conti con l'infermeria, servirà una prestazione al top per provare a raggiungere l'obiettivo.



Lo scorso ottobre in Toscana le Lupe si sono imposte col punteggio di 55-69, trovando l'allungo giusto nel quarto periodo dopo tre frazioni combattute. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming sulla web tv in abbonamento della Lega Basket Femminile: www.lbftv.it.