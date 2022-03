E' già di nuovo Serie A1, al PalaLupe alle 19 il recupero tra Fila e Virtus Bologna

Prosegue senza un attimo di respiro il campionato del Fila, che dopo la pausa forzata di gennaio continua il proprio percorso per recuperare le tante sfide che sono saltate all'inizio del 2022. Il match in programma oggi alle 19.00 a San Martino di Lupari, a soli tre giorni dal derby con Schio, vedrà le Lupe opposte a un'altra delle big del campionato: arriva infatti la Virtus Segafredo Bologna, per il recupero della prima giornata di ritorno che si sarebbe dovuta disputare due mesi fa.



Reduce da 6 vittorie nelle ultime 7 partite (pur avendo giocato in trasferta ben 5 di queste 7 gare), la squadra di Lino Lardo - anche allenatore della Nazionale - è seconda dietro a Schio, in coabitazione con Venezia e Lucca. Nell'ultima uscita, oltre ad Hines-Allen, ha dovuto rinunciare anche a Turner per infortunio, ma anche senza le sue due americane la Virtus ha un roster ricco di stelle.

A cominciare ovviamente da Cecilia Zandalasini, che insieme alla croata Ivana Dojkic offre un contributo costantemente in doppia cifra alla voce punti segnati. Sarà anche una sfida ricca di ex: tornano per la prima volta a San Martino Francesca Pasa e Giulia Ciavarella, e in panchina come assistente c'è l'ex capitano del Fila Angela Gianolla, mentre sulla sponda opposta affronta il proprio passato il coach Lorenzo Serventi.



All'Opening Day di Moncalieri fu battaglia vera, con un match tutto punto a punto e un finale in volata: 73-72 il risultato per la Virtus in quell'occasione, non senza qualche recriminazione per le giallonere, decise a dare tutto per provare a rifarsi.



È perfettamente riuscito intanto l'intervento al legamento crociato del ginocchio di Francesca Russo, operata lunedì alla Clinica Centro Chirurgico Toscano di Arezzo. Per lei inizierà presto il percorso di recupero, con l'obiettivo di tornare in campo per l'inizio della prossima stagione.

La sfida andrà in onda anche in diretta streaming sulla web tv in abbonamento della Lega Basket Femminile: www.lbftv.it.