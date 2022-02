Fila San Martino di Lupari senza sosta: domenica il recupero contro La Molisana Magnolia Campobasso

Con il campionato di Serie A1 in sosta, il Fila San Martino di Lupari ne approfitta per recuperare due delle cinque gare che sono saltate fra dicembre e gennaio: domenica 13 febbraio le Lupe andranno a Campobasso, poi mercoledì alle 19 il palasport di San Martino di Lupari ospiterà il derby con Venezia.

Si comincia da una delle trasferte più lunghe e impegnative della stagione, quella in Molise: domenica alle 18 Fila e La Molisana recupereranno la sfida che non si era potuta disputare lo scorso 30 dicembre, valida per l'ultima giornata del girone di andata di A1.



Partita fortissimo, con quattro vittorie in altrettante gare, la formazione di coach Sabatelli ha pagato invece nell'ultimo periodo alcune sconfitte in volata (l'ultima giovedì sera in casa con Bologna) che l'hanno portata al sesto posto, proprio in coabitazione con le Lupe. Sul parquet molisano però hanno sofferto tutte le avversarie, e solo le primissime della classe sono riuscite a passare.

Top scorer della Magnolia è la lunga Gray (18 punti e 10 rimbalzi a gara), assente nelle ultime uscite ma attesa al rientro proprio nella sfida di domenica. Completano il pacchetto di straniere l'esterna Parks e la lunga croata Premasunac (che ricordiamo già a Broni ed Empoli), ma il roster è lungo e variegato: Quinonez, Chagas, Trimboli, Nicolodi e Togliani sono tutte giocatrici che offrono un ottimo apporto in termini statistici.



Sono appena due i precedenti in Serie A1 tra queste due formazioni, entrambi risalenti allo scorso campionato. Nella gara di andata a Campobasso, il Fila si era imposto per 70-49, facendo poi il bis in un tiratissimo match di ritorno (53-49) deciso in volata con un'incredibile rimonta.



Alla vigilia del match, ha parlato ai microfoni di Lupebasket Tv il capitano del Fila, Marcella Filippi





La sfida sarà trasmessa in diretta televisiva su LBF Tv (canale 411, necessaria una tv connessa a internet), e inoltre andrà in onda in chiaro per tutti su www.lbftv.it.