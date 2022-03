Ancora una big per il Fila, nel weekend le Lupe volano a Ragusa

Nuovo appuntamento con la Techfind Serie A1 per il Fila San Martino, che con quella di domenica arriverà a 8 gare in 38 giorni. È il destino di questo campionato, che vede molte squadre costrette agli straordinari per recuperare le gare rinviate a gennaio. Non fa eccezione la Passalacqua Ragusa, l'avversaria a cui le giallonere faranno visita nel weekend, per il 22° turno.

La partita in programma domenica alle 17.00 sarà la terza in appena una settimana contro una big del torneo per le ragazze di coach Serventi, dopo le sfide con Schio e Bologna, perse entrambe al termine di gare combattute. Un'evidenza, quest'ultima, raccontata anche da un dato: lo scarto medio patito dalle giallonere nelle sconfitte di questa stagione è di appena 8 punti (e solo tre volte è stato superiore a 10), a testimonianza dell'equilibrio che in ogni gara perdura fino alla sirena.



Tra Covid e infortuni, le siciliane di coach Recupido hanno dovuto fare i conti con diverse assenze nell'ultimo periodo, e sono incappate in alcuni risultati beffardi, come le ultime sconfitte in volata a Campobasso e in overtime a Sassari. In questo momento la Passalacqua è quinta in classifica, con due punti in più (ma anche una gara in meno) rispetto al Fila. Restano tante le atlete da cui le giallonere dovranno guardarsi: dalle lunghe Kuier e Taylor (49 punti in coppia martedì a Sassari), alle esterne Romeo, Tagliamento, Santucci e Kacerik, tutte protagoniste nelle ultime uscite.



È stata una gara combattuta anche quella disputata lo scorso dicembre a San Martino di Lupari. In quell'occasione le Lupe hanno guidato fino a metà terzo quarto, salvo poi doversi arrendere al sorpasso e al successo delle siciliane, col risultato di 58-65.



La sfida andrà in onda in diretta streaming sul portale web in abbonamento della Lega Basket Femminile: www.lbftv.it.



I recuperi infrasettimanali hanno intanto definito gli accoppiamenti di Coppa Italia. Nelle Final Eight che si disputeranno proprio a San Martino di Lupari dal 24 al 27 marzo, il Fila affronterà nei quarti di finale il Famila Wuber Schio, testa di serie numero uno del tabellone. Queste le altre sfide: Venezia-Geas, Bologna-Campobasso, Ragusa-Lucca.