Torna la Serie A1 al PalaLupe, il Fila ospita il Geas Sesto San Giovanni

Una settimana fa è ricominciato dopo la lunga sosta il campionato del Fila, e ora le Lupe si apprestano finalmente a tornare a giocare anche a San Martino di Lupari, dove non scendono in campo per una partita dallo scorso 26 dicembre.

Oggi, sabato 5 febbraio, palla a due alle 20.30, al palasport di Via Leonardo da Vinci, va in scena la sfida di Techfind Serie A1 con l'Allianz Geas Sesto San Giovanni, scontro diretto fra due squadre che attualmente sono appaiate (insieme anche a Campobasso) al sesto posto in classifica, e che quindi mette in palio punti preziosi.



Reduce dal successo con Empoli, che ha rotto il digiuno del 2022 dopo le sconfitte tirate con Ragusa, Schio e Costa Masnaga, la formazione allenata da Cinzia Zanotti schiera diverse ex nel roster: da Caterina Dotto a Jazmon Gwathmey, fino a Elena Fietta, il più recente innesto del team lombardo.

Oltre a loro, sono molte le giocatrici in grado di offrire un valido contributo: atlete come Valeria Trucco, Sara Crudo, Ilaria Panzera, così come le straniere Bashaara Graves e Ivana Raca, vantano tutte un minutaggio importante e statistiche di rilievo.



Quella disputata il Lombardia lo scorso novembre è stata una sfida tiratissima, nella quale San Martino è rimasta a lungo avanti prima di cedere in un finale in volata: 64-59 il punteggio in quell'occasione, 5 punti di scarto da tenere presenti in ottica differenza canestri, nel caso in cui le ragazze di Serventi riuscissero a rifarsi e ad aggiudicarsi la gara di ritorno.



Alla vigilia del match, ai microfoni di Lupebasket Tv ha parlato Chelsea Mitchell, all'andata top scorer delle sue con 14 punti

Considerata la riduzione della capienza al 35%, sarà garantito l'accesso solo agli abbonati o a coloro che hanno prenotato il biglietto attraverso l'apposito modulo online. Questi ultimi potranno ritirare il biglietto in cassa a partire dalle 19.30. Obbligatorio per tutti il Green Pass Rafforzato e l'utilizzo della mascherina FFP2.



La sfida andrà in onda anche in diretta streaming sul portale web della Lega Basket Femminile: www.lbftv.it.