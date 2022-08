Serie A1 femminile, si avvicina il giorno del raduno del Fila: le convocate

È partito il conto alla rovescia per l'inizio della stagione 2022/23 del Fila San Martino di Lupari. La formazione giallonera, pronta a disputare il suo decimo campionato consecutivo di Serie A1 femminile (di cui è stato ufficializzato nei giorni scorsi il calendario), si ritroverà giovedì 18 agosto al palasport di via Leonardo da Vinci per i primi allenamenti.

La sera, alle ore 20.00, appuntamento coi supporter gialloneri: in attesa della presentazione ufficiale societaria, che si terrà a settembre, ci sarà infatti la prima occasione per "abbracciare" le Lupe, tramite il tradizionale saluto ai tifosi.

Tra riconferme e volti nuovi, giocatrici e staff si presenteranno al pubblico, e potremo ascoltare le prime parole della stagione. Sono diciannove le giocatrici convocate dallo staff del coach Lorenzo Serventi, con il nucleo senior irrobustito da un nutrito gruppo di giovani e giovanissime, per un'età media complessiva che non arriva neppure ai 21 anni.

Nell'elenco anche due giocatrici che si uniranno alla squadra più avanti: Delicia Washington è attesa in Italia la prossima settimana, mentre Arianna Arado avrà qualche giorno di vacanza in più dopo le fatiche all'Europeo Under 18, concluso solo domenica.

Di seguito, in ordine alfabetico, l'elenco delle atlete convocate:



Arianna Arado (ala, '04)

Nina Dedic (ala, '96)

Daba Diakhoumpa (ala, '05)

Sara Ferraro (guardia, '03)

Sofia Frigo (guardia, '04)

Irene Guarise (play/guardia, '03)

Giulia Ianezic (play/guardia, '00)

Agnieszka Kaczmarczyk (pivot, '89)

Silvia Marcon (guardia, '06)

Emma Meggiolaro (play, '08)

Ilaria Milazzo (play, '94)

Silvia Pastrello (ala, '01)

Gloria Pavan (ala, '05)

Maria Pilatone (guardia, '07)

Francesca Russo (guardia, '96)

Martina Tau (guardia, '05)

Emma Tognazzo (ala, '06)

Marta Verona (ala, '94)

Delicia Washington (guardia, '97)



Giovedì sera l'ingresso al palasport sarà libero: vi aspettiamo numerosi per il primo contatto con il Fila 2022/23.

Ricordiamo infine che è già attiva la Campagna Abbonamenti #NoiConLeLupe: tutte le informazioni su https://www.lupebasket.it/campagna-abbonamenti-noiconlelupe-al-via-tante-gratuita-in-piu-e-la-novita-della-fidelity-card/