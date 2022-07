Un'altra preziosa riconferma per il Fila: Ilaria Milazzo seconda stagione con le Lupe

Fra le certezze da cui il Fila è pronto a ripartire in vista del suo decimo campionato di A1 femminile, c'è anche Ilaria Milazzo: la playmaker siciliana, arrivata un anno fa a San Martino di Lupari, è tra le riconferme della squadra di coach Lorenzo Serventi, e si prepara a disputare la sua seconda stagione in maglia giallonera.

Nell'annata da poco conclusa, la giocatrice classe 1994 è stata la seconda marcatrice del Fila con 12.2 punti a gara (high di 23 nel big match con Schio), tirando col 45% da due, il 40% da tre e addirittura il 92% ai liberi, dato che la pone al secondo posto in tutta la A1 in quest'ultima voce statistica. A queste cifre, ha aggiunto anche 3.8 rimbalzi, 2.5 assist e 1.4 recuperi di media a partita, offrendo sempre un contributo a tutto tondo.

Anche lei, come già era accaduto a Ianezic e Russo, non ha potuto purtroppo completare la stagione sul campo, a causa di un infortunio al piede rimediato in Coppa Italia (quando stava disputando, proprio contro Schio, una delle partite migliori della sua stagione) che non le ha permesso di giocare le ultime gare di stagione regolare e i playoff. Tanta è dunque la voglia di ricominciare, come quella dei tifosi di riabbracciarla e rivederla sul parquet.

Diventano così 6 i nomi ufficializzati per il roster 2022/23 del Fila San Martino: Milazzo si va ad aggiungere a Russo, Dedic, Pastrello, Verona e Ianezic.