Serie A1 femminile, a San Martino di Lupari la Final Eight della Coppa Italia

Nel corso dell’ultimo Consiglio Direttivo la Lega Basket Femminile ha stabilito la sede delle prossime Final Eight di Coppa Italia della Techfind Serie A1: da giovedì 24 a domenica 27 marzo, sarà San Martino di Lupari ad ospitare l’importante evento che raggrupperà il meglio del basket femminile italiano!

Il palasport giallonero aveva già ospitato l’edizione del 2019 della Coppa (vinta dalla Passalacqua Ragusa), e si conferma ancora una volta pronto a ricevere le grandi manifestazioni, come accaduto per esempio nel 2013 con le Final Four di Coppa Italia di A2, nel 2014 con l’Opening Day di A1 e nel 2017 con la Nazionale Azzurra.

"Siamo onorati di poter tornare ad ospitare questa manifestazione – osserva il Presidente dell’A.S. San Martino, Vittorio Giuriati – Ci rendiamo conto che il compito è gravoso, perché organizzare un evento del genere in tempi di pandemia sarà diverso rispetto al 2019, ma siamo convinti che San Martino di Lupari ancora una volta sarà all’altezza della situazione, ce la metteremo tutta. Ringraziamo la Lega Basket Femminile e l’intero Consiglio Direttivo che ci hanno dato questa opportunità, siamo contenti di poter portare ancora una volta il grande basket nella nostra città, e al contempo di far conoscere la realtà di San Martino di Lupari a tutta l’Italia".

La grande macchina organizzativa si è messa in moto, e nelle prossime settimane saranno svelati il programma e tanti nuovi dettagli sull’evento. Ricordiamo che fra le otto squadre qualificate ci sono anche le Lupe del Fila San Martino: la squadra di coach Lorenzo Serventi è stata capace di conquistare ancora una volta questo importante traguardo, nonostante partisse con un gruppo profondamente rinnovato e abbia dovuto fare i conti fin da subito con degli infortuni pesanti. Di fronte ai propri tifosi e alla propria città, le Lupe daranno il massimo per ben figurare anche in questa importante manifestazione.