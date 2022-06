Serie A1 femminile, la prima straniera del Fila 2022-23 è la lunga croata Nina Dedic

In una nota di stampa l'A.S. San Martino di Lupari da il benvenuto fra le Lupe a Nina Dedic. La 25enne lunga croata sarà una delle giocatrici straniere a disposizione di coach Lorenzo Serventi e del suo staff nella prossima stagione di Serie A1 femminile.

Nina Dedic è nata il 17 novembre 1996, ed è un'ala grande di 188 centimetri. Dopo gli inizi in patria, a Spalato e poi a Zara, dove a vent'anni viaggia già in doppia cifra nel massimo campionato croato, Dedic si trasferisce in Svezia nel dicembre 2018, all'Umea, con cui pochi mesi dopo vince il titolo.

Nella stagione seguente è in Polonia, al Torun, e qui fa registrare 8.5 punti e 5.3 rimbalzi di media. Numeri replicati poi a Wroclaw, sempre nel massimo torneo polacco, nell'annata 2020-2021.

Nel 2021-2022 l'approdo in Italia, alla Costruzioni Italia PF Broni 93, dove si rende subito protagonista di buone performance.

A fine stagione le sue statistiche diranno 10.9 punti e 6.9 rimbalzi a partita, tirando col 43% da due e col 35% dall'arco, oltre che col 73% ai liberi. Per lei, che è anche membro della Nazionale croata, due buone prove giocate contro San Martino (14+10 all'andata al PalaLupe, 11 al ritorno), e un high stagionale di 24 punti, fatto registrare sul parquet di Sassari.

Dedic è il primo volto nuovo ufficiale in casa Fila, e il suo nome si va ad aggiungere a quello di Francesca Russo, confermata e neo capitano.

"Anche a lei - conclude la nota dal Club - va un caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo per la sua avventura in giallonero. Nei prossimi giorni altre novità sul roster del Fila 2022/23, che disputerà il decimo campionato consecutivo in A1 per il club di San Martino di Lupari"

IL SALUTO DI NINA DEDIC AI NUOVI TIFOSI