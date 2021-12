Serie A1 femminile, a Santo Stefano al PalaLupe è di scena la E-Work Faenza

Quest'anno la serie A1 di basket femminile non si ferma, almeno nelle intenzioni, neanche sotto le feste di Natale e Capodanno. Saranno tanti, infatti, gli appuntamenti del periodo natalizio per il Fila San Martino di Lupari, che nel giorno di Santo Stefano disputa l'ultima gara casalinga del suo 2021.

Domenica 26 dicembre, palla a due alle 18 il palasport di via Leonardo da Vinci a San Martino di Lupari ospita la sfida con la E-Work Faenza. Un importante appuntamento al quale le giallonere si presentano con la voglia di tornare a far punti anche di fronte al proprio pubblico.

Di fronte c'è una neopromossa, che in campionato finora ha vinto con le Costruzioni Italia Broni e la Use Rosa Scotti Empoli. Da due partite si è registrato un cambio in panchina per la formazione romagnola, con Diego Sguaizer sostituito dall'ex giocatrice Simona Ballardini, volto storico della serie A che nel 2010-2011 ha giocato anche per coach Serventi a Umbertide.

Nel suo staff c'è inoltre un'ex che a San Martino riabbracceranno con piacere, l'assistente Francesca Di Chiara. E un'altra ex Lupa nel roster è Jori Davis, top scorer di una squadra che sotto canestro vanta l'esplosività dell'ex Vigarano Kunaiyi-Akpanah (10 punti e 14 rimbalzi di media), e che all'interno del gruppo di italiane può contare fra le altre su Cupido e Policari, entrambe spesso e volentieri in doppia cifra in questa stagione.

Si tratta di una sfida inedita a livello senior fra queste due formazioni, che per la prima volta si ritrovano nello stesso campionato. A livello di curiosità, va segnalato che proprio con Faenza (anche se in quel caso si trattava di un'altra società) ha esordito in serie A1 il capitano giallonero Marcella Filippi, nel 2011, e qualche anno prima era passata da lì anche Egle Sulciute, oggi allenatrice nel settore giovanile Lupebasket.

Alla vigilia del match ha parlato al canale Youtube delle Lupe il vice allenatore del Fila, Marco Turi

I biglietti saranno acquistabili in cassa a partire dalle 17, fino al raggiungimento della capienza massima del 60%. Obbligatorio per tutti i tifosi sono il green pass rafforzato e l'utilizzo della mascherina Ffp2. Ricordiamo che i posti sui settori Premium sono riservati, qui tutte le info: DIRETTA WEB. La sfida andrà in onda anche in diretta streaming sul portale web della Lega Basket Femminile.