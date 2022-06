Silvia Pastrello ancora con le Lupe, per l'Azzurra continua l'avventura con il Fila

Nuova importante ufficializzazione in casa Fila San Martino di Lupari, che a Francesca Russo ed al neo arrivo Nina Dedic, aggiunge un altro nome per il roster 2022-2023: quello di Silvia Pastrello, pronta alla sua seconda stagione in giallonero dopo le soddisfazioni raccolte nell’annata d’esordio con il Fila.

Silvia Pastrello è un'ala, nata nel 2001 a Padova ma cresciuta a Martellago, arrivata in giallonero un anno fa dopo l’esperienza al Le Mura Lucca.

Sotto la guida di coach Serventi è stata una delle giovani più brillanti dell’ultimo torneo di A1 femminile: le sue statistiche sono chiare, 9.6 punti (high di 19 a Empoli), 4.9 rimbalzi, 1.3 assist e 1.6 recuperi di media.

I riconoscimenti per lei sono arrivati puntuali. Uno su tutti il prestigioso Premio Reverberi come MVP femminile Under 22 ma anche al percorso in Azzurro.

Proprio nell’ultima stagione infatti Silvia Pastrello, che con le Nazionali giovanili si era già tolta diverse soddisfazioni, ha ricevuto la prima chiamata nel gruppo senior. Recentemente l’atleta del Fila San Martino di Lupari ha partecipato ai tornei amichevoli di Melilla e Cividale del Friuli, trovando anche i suoi primi punti con l’Italia di coach Lino Lardo.