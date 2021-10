La Serie A1 torna a San Martino di Lupari: domenica 31 il Fila riceve Moncalieri

L'inizio di stagione per il Fila San Martino di Lupari non è stato agevole, tre trasferte nelle prime quattro giornate. Eppure le Lupe sono state capaci di tenere, pur dovendo fare i conti con gli infortuni, un ottimo cammino. Dopo il successo di Empoli contro la Use Scotti le ragazze di coach Serventi vanno a caccia di conferme nel quinto turno della Techfind Serie A1 di Basket femminile, che le vedrà tornare al Palazzetto dello Sport di San Martino di Lupari per la sfida contro la neopromossa Akronos Moncalieri. Match in programma domenica 31 ottobre, palle a due alle ore 18.00.



La formazione guidata da Paolo Terzolo, promossa con merito dopo tre stagioni di vertice in A2, ha esordito nel campionato di A1 con una vittoria nello scontro diretto con Faenza. Dopo quella gara, nell'Opening day ospitato in casa al PalaEinaudi, tre stop contro avversarie dure quali il Famila Schio, la Le Mura Lucca e la Virtus Bologna. Top scorer della squadra fin qui la play brasiliana Taina De Paixao (14 punti e 4 assist a gara), che compone il terzetto di straniere insieme alla croata Lea Miletic e alla pivot americana Sherise Williams. Tra le italiane la top scorer la grande ex della partita, Sara Toffolo, giocatrice che ha vestito il giallonero nelle ultime due stagioni e che tutto il PalaLupe riabbraccerà con piacere.



Quella tra San Martino di Lupari e Moncalieri è una sfida inedita in serie A1. L'ultimo match con una piemontese affrontato dal Fila in campionato è del dicembre 2019, contro Torino, battuta 9 volte in 10 confronti nella massima serie. Moncalieri vanta però una tradizione favorevole contro San Martino di Lupari se si parla di Serie A2: dal 2018 al 2021 sono state 6 le sfide con la seconda squadra giallonera sponsorizzata Fanola, tutte appannaggio delle piemontesi.

Quella contro la Akronos sarà la prima partita al PalaLupe con capienza aumentata al 60%. I biglietti saranno acquistabili in cassa a partire dalle ore 17 del 31 ottobre, resta per tutti l'obbligo di green pass e mascherina. Sul sito ufficiale del club tutte le informazioni su biglietti e abbonamenti.