Tre vittorie su tre in casa per il Fila: con Broni finisce 84-75

Finisce con il Palazzetto dello Sport di San Martino di Lupari in festa il match tra il Fila e Broni valido per la settima giornata di andata del campionato di Serie A1 di basket femminile. Finisce con le Lupe che si impongono per 84-75, finisce con le Lupe che centrano la terza vittoria casalinga, dopo quelle con la Dinamo Sassari e con la Akronos Moncalieri. Decisiva ai fini del trionfo una prova sontuosa di Shae Kelley, per lei 32 punti e 14 rimbalzi.

La partita - Parte subito forte il Fila che chiude la prima frazione avanti di 9 punti, 32-23 il parziale. Decisiva subito la Kelley che sia sotto le plance che al tiro decide il bello ed il cattivo tempo. Nel secondo quarto le ospiti si assestano meglio sul parquet e recuperano per intero lo scarto. Il parziale termina 8-17. Il risultato a fine primo tempo dice Fila San Martino di Lupari 40, Broni Costruzioni Italia 40.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga le padrone di casa decidono che è arrivato il momento di conquistare la partita. E lo fanno con grinta, precisione e intensità. Il parziale termina sul 23-14 e a 10 minuti dalla fine il risulato è di 63-54 per la venete.

Nel quarto decisivo Broni accenna una reazione ma il Fila controlla, resiste, combatte e va a vincere il match. Il parziale termina 21-21, il dato complessivo del match dice 84-75 per il Fila San Martino di Lupari

Il tabellino ufficiale di Fila San Martino di Lupari-Broni Costruzioni Italia 84-75. Parziali: 32-23; 8-17; 23-14; 21-21

Fila San Martino di Lupari: Kelley S. 32 Filippi M. (C) 3 Milazzo I. 8 Pastrello S. 6 Mitchell C. 11 Guarise I. 2 Pilabere K. 2 Russo F. 20 Varaldi S. ne Arado A. ne

Broni Costruzioni Italia: Bestagno E. (C) 6 Galbiati V. 22 Mazza F. 3 Dedic N. 14 Krivacevic T. 16 Albano C. 0 Zimbardo G. ne Repetto M. ne Masic M. 12 Castelli G. ne Bona S. 2