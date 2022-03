Appuntamento importante a San Martino, domenica 12 il Fila riceve Limonta Costa Masnaga

La Techfind Serie A1 sta entrando nella sua fase più decisiva: mancano appena quattro giornate alla conclusione della stagione regolare, anche se in realtà sono ancora diverse le partite da recuperare: sei in totale quelle che deve giocare il Fila.

Le giallonere arrivano da un tour de force di quelli pesanti, con tre delle prime cinque in classifica affrontate in soli otto giorni, e ora vogliono tornare a muovere la propria classifica nel match che domenica alle 18 le vedrà opposte, al palasport di San Martino di Lupari, alla Limonta Costa Masnaga.

In palio punti preziosi in chiave salvezza e per la corsa ai playoff, ed è anche per questo che le Lupe chiamano a raccolta i loro tifosi, con l'invito a vestirsi di giallonero per creare un clima che sia ancora più di supporto alle ragazze in campo.



Nona in classifica (in questo momento virtualmente salva, ma prima esclusa dalla post season), Costa Masnaga ha 4 punti di ritardo dal Fila ma anche due partite in meno. E nonostante dal 17 febbraio a oggi abbia giocato una sola partita a causa di rinvii vari, non si può negare che stia attraversando un gran momento: sono quattro le vittorie consecutive in campionato, l'ultima centrata il 2 marzo contro una big come Lucca.

Il team si è inoltre rinforzato con l'innesto dell'americana Kirby Burkholder (vista già a Orvieto nel 2014/15 con quasi 14 punti di media), che ancora non ha avuto modo di debuttare. Coach Seletti può inoltre contare - fra le altre - sul gran momento di forma di Laura Spreafico, prima marcatrice italiana del campionato e autrice di oltre 22 punti a gara nelle ultime quattro, e sul talento di Matilde Villa, che a 17 anni produce quasi 16 punti e 4.4 assist a partita.



Nella partita giocata sul difficile parquet lombardo lo scorso dicembre, il Fila ha preso subito il comando con un gran primo quarto, per poi resistere al rientro delle avversarie: 69-76 il punteggio finale, che è valso la conquista di due punti preziosi.



L'INTERVISTA. Nell'appuntamento prepartita di Lupebasket Tv ha parlato Arianna Arado: la 17enne ala del Fila ha parlato del match, della sua stagione e anche del percorso che sta facendo in parallelo con la serie B

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming sulla web tv in abbonamento della Lega Basket Femminile: www.lbftv.it.