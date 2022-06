San Martino di Lupari riparte dalla guida di Coach Lorenzo Serventi

È arrivato il momento di iniziare a svelare le carte per il Fila San Martino di Lupari, che ad ottobre sarà ancora una volta al via del campionato di Serie A1 femminile, per il 10° anno consecutivo. La formazione giallonera, reduce da un'annata di ripartenza caratterizzata da un profondo rinnovamento, è pronta stavolta a ricominciare da alcune importanti certezze. A iniziare dalla panchina, dove è riconfermatissimo il coach Lorenzo Serventi.

Il tecnico di Reggio Emilia, insignito recentemente del prestigioso Premio Reverberi come miglior allenatore dei campionati femminili 2021/22 (lunedì 27 giugno a Quattro Castella la cerimonia di consegna degli Oscar del Basket), sarà ancora alla guida del progetto giallonero, per continuare il percorso intrapreso un anno fa.

Percorso che ha portato ad un ottimo sesto posto in stagione regolare - lottando sempre alla pari contro tutte - e a una qualificazione ai Playoff Scudetto che rappresenta indubbiamente un gran bel risultato, considerata l'agguerrita concorrenza e anche le tante difficoltà (in primis i gravi infortuni, che lungo la strada hanno fatto perdere fino al termine della stagione addirittura tre giocatrici senior) a cui squadra e staff hanno dovuto far fronte.