Supercoppa di B, è già ora di derby per la Virtus Padova

Il primo derby stagionale, valevole per il secondo turno di Supercoppa di B, andrà in scena al PalaGoldoni. Domani sera, l'antenore Energia Virtus Padova affronterà la Tramarossa Vicenza. I padroni di casa dopo la vittoria sofferta contro Monfalcone, 75-70 il punteggio finale, si troveranno di fronte uno dei roster migliori della categoria. Vicenza infatti, che nel turno precedente ha battuto il Lumezzane 70 a 61, ha mantenuto la stesso blocco di giocatori che hanno vinto la scorsa regular season.

Coach De Nicolao :" Vicenza bel banco di prova, vedremo a che punto siamo"

E' fiducioso Riccardo De Nicolao per la sfida complicata che aspetta i suoi domani sera. Per il coach padovano la partita contro Vicenza sarà un ottimo test per verificare il livello della propria squadra :"Sarà un bel banco di prova per noi per capire a che punto siamo arrivati. Vicenza è una suqadra forte che reciterà un ruolo da protagonista anche nella prossima stagione".

Appuntamento alle 20.30 al PalaGoldoni per i 600 che potranno assistere dagli spalti, con l'obbligo di presentare il green pass per accedere al palazzetto.