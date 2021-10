Basket, Questa sera la Virtus Padava affronta Bernareggio

Squadra in casa

Questa sera, palla a due alle 20.45, la Virtus Padova affronta la Lissone Interni Bernareggio per l'incontro valido per la 4a giornata della Serie B old wild west.

La squadra di De Nicolao cerca ancora la prima vittoria in campionato e lo dovrà fare sul parquet del PalaReads contro Bernaregggio, che proprio come Padova, cerca la prima affermazione stagionale. Al contrario della Virtus la Lissone Interni ha perso tre partite tutte di misura, una squadra che non molla mai.

Sarà battaglia con due squadre che vogliono cancellare lo zero alla casella vittorie.