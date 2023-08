Virtus Padova: Alberto Garon confermato vice allenatore

Virtus Basket Padova annuncia la conferma di Alberto Garon nel ruolo di vice allenatore per il campionato di Serie B Nazionale 2023/2024 in quella che sarà per lui la terza stagione in panchina al fianco di Coach De Nicolao.

In questi anni in neroverde il Coach padovano ha ricoperto il ruolo di capo allenatore anche delle formazioni giovanili. Nell’ultima stagione, infatti, ha guidato l’Under 17 Eccellenza portando sino alla Fase Interregionale, a un passo dalle Finali Nazionali, ben figurando contro avversarie di alto livello. In carriera, oltre a essere stato capo allenatore in Serie B con l’UBP nella stagione 2020/2021, ha maturato negli anni grande esperienza sedendo in panchina al fianco di importanti figure del basket padovano e del panorama nazionale come Coach Franco Marcelletti alla guida della Selezione Regionale impegnata nel Trofeo delle Regioni del 2016. Dal 2017 al 2020 inoltre è stato il Responsabile Tecnico per la provincia di Padova, partecipando al Trofeo delle Province.

A margine del rinnovo Coach Garon presenta così quella che sarà la sua terza stagione come vice allenatore della Virtus: “Sono felice della conferma perché rappresenta un segnale di fiducia e apprezzamento, da parte della Società e di Coach De Nicolao, del lavoro svolto insieme in questi anni. Con Riccardo abbiamo un grande feeling che in queste stagioni ci ha permesso di lavorare bene e produrre i risultati che l’anno scorso hanno contribuito alla crescita della squadra e al raggiungimento dell’obiettivo prefissato. È davvero un onore, da padovano, poter continuare a rappresentare la squadra della mia città, in un campionato di livello Nazionale come sarà quello che sta per iniziare. La Società ci ha messo a disposizione un roster all’altezza dell’impegno che ci attende, con importanti conferme e inserendo, come nuovi innesti, tutti giocatori di spessore ed esperienza fortemente voluti. Abbiamo tutte le carte in regola per fare bene: adesso sarà cruciale il lavoro che andremo a fare sin dai primi giorni in palestra per amalgamare bene questo gruppo e farci trovare pronti per l’inizio della nuova stagione. “