Serie B: Una grande Virtus Padova cala il poker. Battuta Vicenza nel derby

La Virtus Padova cala il poker battendo la Civitus Allianz Vicenza nel derby veneto. Un successo netto e meritato per i ragazzi di coach Riccardo De Nicolao che continuano questo splendido 2022. Contro un avversario di valore i padovani portano a casa due punti che ora gli può permettere di guardare le zone alte della classifica e puntare finalmente ai playoff.

Virtus che parte forte con le triple di Bocconcelli e Cecchinato ed un gioco solido che mette in grande difficoltà Vicenza. Il primo quarto è 17-23 per i neroverdi. Nel secondo periodo non cambia il copione con l?Antenore Energia sempre al centro del ring: arrivano le triple di Lovisotto, Schiavon e Bocconcelli con il margine che nel frattempo si amplia fino anche al +21. Vicenza però riesce piano piano a risalire accorciando sul 32-47 a metà tempo e scendendo con un altro spirito nella ripresa.

In tre minuti i biancorossi rientrano in partita portandosi sul 42-49. Bravo Calvi ad infilare per la Virtus un importante canestro e Cecchinato ad indovinare una bella tripla, ma Vicenza riesce a rosicchiare margine ai padovani e grazie ad un super Cecchetti chiude il terzo periodo sul -5 (56-61). La partita torna in bilico: Chiti e Mazzucchelli accorciano le distanze fino al -1 (63-64), ma qui è di ferro la Virtus che di squadra si compatta e trova con Bocconcelli, Pellicano e Ferrari i punti per lo strappo decisivo. Dopo due stagioni il derby con Vicenza ritorna a Padova.

VICENZA ? ANTENORE ENERGIA 73-83 (17-23, 32-47, 56-61)

VICENZA: Mazzucchelli 13, Bastone 9, Piccone 13, Petracca 6, Sebastianelli 4, Piccoli 4, Cecchetti 19, Chiti 5All. Ciocca

ANTENORE ENERGIA: Cecchinato 17, Pellicano 4, Bocconcelli 23, Schiavon 5, Marangon, Ferrari 6, Lusvarghi 9, Calvi 5, Lovisotto 6, De Nicolao 8 All. De Nicolao