Virtus Padova: Andrea Albertini è un nuovo giocatore neroverde

Nuovo acquisto in casa Virtus Padova. La società padovana ha annunciato l'arrivo del lungo Andrea Albertini. Ecco il comunicato della società:

"L’Antenore Energia Virtus Padova è lieta di comunicare l’ingaggio dell’atleta Andrea Albertini con un contratto fino a fine stagione. Il giocatore è un’ala forte di 201 cm classe 1999, nato a Mantova e proveniente da Monopoli dove ha giocato in questa stagione con 21 presenze in campionato. Nel suo curriculum Albertini vanta anche l’esordio in A2 con Mantova nella stagione 2018/19 con tre presenze, poi le esperienze in B con Basket Scauri nel 2019/20 con 24 presenze e con Bologna Basket 2016 con 7 presenze in campionato nel 2020/21.

Contestualmente la Virtus Padova comunica anche che l’atleta Isacco Lovisotto sarà fuori fino a fine stagione a causa di un intervento chirurgico a cui si è sottoposto. Ad Isacco vanno i nostri migliori auguri di guarigione".