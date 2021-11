Basket: La Virtus Padova si ritrova, grande vittoria contro Bergamo

Squadra in casa

Una grande Virtus Padova si ritrova e porta a casa una vittoria importantissima contro una delle squadre più forti del girone, la WithU Bergamo.

Partita a punteggio altissimo con i ragazzi di De Nicolao che hanno segnato ben 102 punti giocando una grande partita soprattutto in attacco. Partenza ottima per Bergamo che nei primi due quarti trova con facilità il canestro e conduce la gara sin da subito, Padova non si arrende e rimane attaccata andando all'intervallo lungo sotto di 7 punti.

Nella ripresa arriva la svolta del match con la Virtus che segna ben 31 punti giocando un terzo quarto di livello assoluto andando agli ultimi 10 minuti avanti. L'ultimo quarto è una battaglia punto a punto che i padroni di casa riescono a portare a casa conquistando due punti fondamentali.

Antenore Energia Virtus Padova - WithU Bergamo 102-96 (22-26, 28-31, 31-22, 21-17)

Antenore Energia Virtus Padova: Pietro Bocconcelli 24 (7/12, 2/3), Michele Ferrari 23 (8/13, 0/1), Nicolo' Pellicano 17 (1/4, 3/4), Isacco Lovisotto 13 (4/6, 1/3), Francesco De nicolao 11 (1/4, 2/4), Giacomo Cecchinato 8 (1/2, 2/3), Marco Lusvarghi 3 (1/4, 0/0), Federico Schiavon 3 (0/0, 1/2), Leonardo Marangon 0 (0/0, 0/0), Pietro Zanetti 0 (0/0, 0/0), Carlo Balducci 0 (0/0, 0/0), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 23 / 31 - Rimbalzi: 32 11 + 21 (Michele Ferrari 10) - Assist: 15 (Francesco De nicolao 9)

WithU Bergamo: Francesco ikechukwu Ihedioha 26 (9/13, 1/1), Guglielmo Sodero 25 (5/8, 3/5), Matteo Negri 17 (2/3, 2/5), Giacomo Dell'agnello 14 (6/9, 0/1), Nicola Savoldelli 6 (2/4, 0/1), Ferdi Bedini 6 (3/6, 0/2), Mamadou Dembele 2 (1/2, 0/0), Nicolo Isotta 0 (0/1, 0/1), Luca Manenti 0 (0/0, 0/0), Riccardo Piccinni 0 (0/0, 0/0), Luca Ambrosio 0 (0/0, 0/0), Matteo Cagliani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 29 - Rimbalzi: 23 5 + 18 (Francesco ikechukwu Ihedioha, Guglielmo Sodero 5) - Assist: 12 (Nicola Savoldelli 5)