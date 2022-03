Serie B: La Virtus Padova batte Bologna e riprende la corsa play-off

Quasi un’impresa quella compiuta dall’Antenore Energia Virtus Padova. Contro Bologna la squadra di coach Riccardo De Nicolao si impone nonostante i soli due allenamenti nelle gambe: due punti pesantissimi conquistati con una mentalità da grande squadra che ora può apertamente puntare alla zona playoff in classifica. Risuona l’inno ucraino nel prematch del PalaRubano per esprimere sostegno al popolo che in questo momento sta vivendo l’atrocità della guerra. Sugli spalti a sostenere la Virtus ci sono anche l’assessore allo sport di Padova Diego Bonavina e il sindaco Sergio Giordani.

Partenza di match complicata per i neroverdi che accusano le scorie del lungo stop e si fanno sorprendere 3-13 dai felsinei. Ma a dare una scossa alla Virtus ci pensa il talento di casa Leo Marangon che con due triple cambia gli umori del match e fa rompere il ghiaccio ai ragazzi di coach De Nicolao. Il primo quarto si chiude 18-20 ma nel secondo periodo arriva il sorpasso per mano di Ferrari su assist del playmaker Francesco De Nicolao, in partita anche Giacomo Cecchinato che mette a bersaglio una tripla ed estrae dal cilindro una magia per il 28-24. L’Antenore Energia cresce e impone progressivamente il suo gioco: all’intervallo lungo si va sul 38-33.

L’onda neroverde non si ferma e Virtus nel terzo periodo schiaccia Bologna. Bocconcelli infila la tripla del +10, Marangon si conferma in stato di grazia con un’altra magia mentre De Nicolao e Calvi aumentano il margine di vantaggio fino al +17. Si arriva all’ultimo round con la Virtus sul 64-47 e la partita in pugno. Nell’ultimo quarto infatti Bologna non riesce ad andare oltre il -10, Padova tentenna un po’ prima di chiudere definitivamente il match portandosi sì sul +19 con Bocconcelli e Ferrari ma lasciando uno spiraglio agli ospiti che a due minuti dal termine vedono di nuovo il -10. A metterci una pezza però ai liberi arrivano i punti di Lusvarghi preziosissimi per chiudere definitivamente il match. Con questa è la sesta vittoria nelle ultime sette partite per la banda neroverde con i playoff che sembrano sempre più a portata di mano.

Antenore Energia Virtus Padova - Bologna Basket 2016 78-64 (18-20, 20-13, 26-14, 14-17)

Antenore Energia Virtus Padova: Pietro Bocconcelli 18 (3/10, 3/5), Michele Ferrari 16 (6/9, 0/0), Giacomo Cecchinato 15 (3/6, 1/3), Leonardo Marangon 13 (2/7, 2/4), Francesco De nicolao 6 (3/4, 0/2), Marco Lusvarghi 6 (1/2, 0/0), Isacco Lovisotto 2 (1/4, 0/3), Giorgio Calvi 2 (1/3, 0/1), Federico Schiavon 0 (0/0, 0/1), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 29 - Rimbalzi: 43 10 + 33 (Francesco De nicolao 11) - Assist: 16 (Francesco De nicolao 8)

Bologna Basket 2016: Nicholas Crow 18 (1/4, 4/8), Andrea Graziani 13 (5/11, 0/1), Anfernee Hidalgo 8 (0/4, 2/6), Andrea Resca 7 (2/7, 0/0), Ousmane Gueye 5 (1/1, 1/4), Tommaso Felici 5 (0/3, 0/2), Lorenzo Guerri 3 (0/0, 1/3), Matteo Galassi 3 (0/0, 1/4), Filippo Rossi 2 (1/3, 0/2), Edward Oyeh 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 28 - Rimbalzi: 39 8 + 31 (Andrea Graziani 9) - Assist: 9 (Tommaso Felici 3)