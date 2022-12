Serie B: La Virtus Padova in trasferta in Brianza alla ricerca del poker

Continuare a vincere per continuare a sognare. La Virtus Padova, dopo tre vittorie consecutive, cerca il poker in casa della Lissone Interni Brianza Casa Basket nell'incontro valido per la decima giornata del campionato di Serie B.

La squadra di coach De Nicolao è in un grande momento di forma e vuole confermarsi anche lontano da casa. Non sarà facile però, perche la Brianza casa basket è una squadra ostica e è reduce dalla vittoria esterna in casa della Virtus Ragusa. I lombardi hanno solo due punti in meno di Padova e possono provare l'aggancio in classifica a quota 10.

Impegno ostico dunque per la Virtus che però vuole provare a calare il poker di vittorie per continuare a sognare. Appuntamento sabato 3 dicembre, palla a due alle 20.50.