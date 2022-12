Serie B: L’Antenore con una grande rimonta riesce ad espugnare Bernareggio

Partita non adatta ai deboli di cuore a Bernareggio, con i neroverdi che scivolano fino al meno sedici a metà del terzo quarto dopo un complicato avvio di gara condizionato dalle palle perse. Nei decisivi ultimi 10’ di gioco, una maggior attenzione in attacco e la reazione d’orgoglio della squadra di Coach De Nicolao permette di trovare il break decisivo per rimettere in piedi la gara con un parziale di 0-15 che ribalta le sorti del match, riuscendo poi a gestire l’ultimo minuto di gioco, trovando così il quarto successo consecutivo che la proietta al quarto posto in classifica.

Coach De Nicolao inizia con il rodato starting five composto da Ferrari, Ihedioha, Cecchinato, Paolin e Francesco De Nicolao in cabina di regia. In avvio di gara i padroni di casa aggrediscono forte in difesa e corrono molto velocemente in contropiede con i neroverdi che non riescono a produrre il loro gioco con facilità. A metà del parziale Brianza conferma il buon approccio alla partita: con una tripla e un canestro con fallo si porta avanti 19-8 costringendo al timeout la Virtus.

Dopo tanti minuti di astinenza Ferrari ritrova la via del canestro per l’Antenore che prova a ripartire con la tripla di capitan Schiavon che chiude un complesso primo quarto sul punteggio di 26-13.

L’Antenore apre il secondo quarto con la tripla di Marangon ma la squadra lombarda continua a correre in attacco e resta avanti riuscendo a sfruttare le tante seconde occasioni che i lunghi procurano a rimbalzo in attacco. Alla seconda bomba di Marangon che riporta Padova a meno nove risponde subito quella di Lanzi per Brianza Casa che in un amen torna avanti di quattordici (35-21). I neroverdi continuano ad affidarsi a Leonardo Marangon, che ne metti altri cinque, e, con l’appoggio di Ihedioha, l’Antenore torna sotto la doppia cifra di svantaggio (37-28) a 3’ dall’intervallo. I ragazzi di Coach De Nicolao sentono il momento e riescono a rientrare sotto nel punteggio chiudendo al 20’ sotto di sette lunghezze (39-32).

Dopo la pausa lunga ripartono subito forte i padroni di casa e luci spente in attacco per l’Antenore che non riesce a trovare i soliti ritmi in attacco e concede troppo in difesa ad un avversario abile ad approfittarne portandosi nuovamente avanti di quattordici (48-34). Le due triple di Cecchinato provano a ridestare l’attacco neroverde ma Brianza Casa pareggia subito i conti con due canestri pesanti che vanificano lo sforzo Virtus di rientrare in partita. È ancora una bomba di Giacomo Cecchinato che, sulla sirena del quarto, fissa il punteggio sul 61-49.

Gli ultimi 10’ si aprono con una propositiva Antenore che grazie ai canestri di Francesco Paolin si riporta subito a meno cinque (61-56). La tripla di Lanzi ridà ossigeno a Brianza che, con la bomba da quasi metà campo di Bugatti, torna a più undici a 4’ dalla fine. In attacco la Virtus continua a faticare, riuscendo a creare poco e trovando punti sfruttando il bonus falli raggiunto dai padroni di casa. Complice un antisportivo dei lombardi, grazie ai liberi di Ferrari e poi all’uno su due di Francesco De Nicolao, l’Antenore si riporta a meno cinque (70-65) con 2’ 37’’ da giocare. In un amen la squadra di Coach De Nicolao pareggia i conti grazie al canestro di Francesco De Nicolao e la tripla di Giacomo Cecchinato che sigla il 70 pari. Con una buona difesa la Virtus riesce a recuperare palla e chiudere con Ferrari il parziale di 13-0 che le consegna il vantaggio a 1’ dal termine. Il canestro di Marangon manda avanti di quattro l’Antenore (70-74), ma Brianza resta sotto e il finale di partita non è per deboli di cuore. Ihedioha fa 0/2 ai liberi, Cecchinato 1/2, Bugatti fa 2/2 riportando a meno uno i padroni di casa (74-75). Sul fallo sistematico Cecchinato fa 0/2 e, con 4’’ da giocare Brianza non riesce a trovare il canestro.

La voce del Coach

“Pur non giocando al meglio, siamo riusciti a portare a casa la vittoria grazie ad una prova di carattere, in una giornata in cui le cose non sempre hanno funzionato a dovere. – ha commentato a fine partita il coach di Virtus Basket Padova, Riccardo De Nicolao – Siamo riusciti a raddrizzare una partita complessa che ci ha visto sotto anche di 16, e questo è un segnale positivo che dimostra quanto il roster possa mantenere fino all’ultimo la giusta mentalità.”.

LISSONE INTERNI 74 – ANTENORE ENERGIA 75

LISSONE INTERNI BRIANZA CASA BASKET: Bugatti 22 (4/11, 2/7), Lanzi 12 (1/6, 3/9), Fabiani 12 (5/6, 0/0), Galassi 11 (1/3, 3/7), Todeschini 7 (1/2, 1/4), Poser 6 (3/10, 0/4), Adamu 2 (1/4, 0/0), Pirola 2 (1/3, 0/0), Jovanovic 0 (0/3, 0/0), Redaelli 0 (0/0, 0/0), Aor Roda 0 (0/0, 0/0), Contestabile 0 (0/0, 0/0)

ANTENORE ENERGIA VIRTUS PADOVA: Cecchinato 19 (2/3, 4/11), Ferrari 13 (3/8, 0/0), Marangon 13 (2/6, 3/7), De nicolao 9 (3/6, 0/1), Paolin 9 (2/7, 0/4), Ihedioha 6 (3/7, 0/1), Schiavon 3 (0/1, 1/1), Osellieri 2 (1/2, 0/1), Lusvarghi 1 (0/2, 0/0), Ciadini 0 (0/0, 0/0)