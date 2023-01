Serie B: La Virtus Padova ospita Capo d'Orlando per dimenticare la sconfitta di Orzionuovi

Squadra in casa

Squadra in casa Padova

Rialzarsi subito. E' questo l'imperativo in casa Virtus Padova che, nell'ultima partita del girone di andata, ospita la Infodrive Capo d'Orlando.

La squadra di coach De Nicolao, dopo una serie di sette vittorie consecutive, arriva dalla sconfitta di Orzinuovi nella prima sfida del nuovo anno. Una sconfitta arrivata al termine di una gara dove i padovani hanno fatto fatica soprattutto in attacco e che non deve minimamente scalfire le certezze acquisite fin qui dalla Virtus.

A Padova arriva Capo d'orlando che attualmente ha 12 punti in classifica frutto di 6 vittorie e 8 sconfitte. Una squadra imprevedibile con un cammino praticamente identico sia in casa che in trasferta.

Un avversario da non sottovalutare per la Virtus che vuole subito rimettersi in carreggiata.

Appuntamento domenica 15 gennaio, palla a due alle 18.00.