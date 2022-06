Virtus Padova, Marco Lusvarghi è la terza conferma per la stagione 2022/2023

Continua a prendere forma l’Antenore Energia Virtus Padova. La squadra padovana ha annunciato che, il centro classe ’97 Marco Lusvarghi, è la terza riconferma del roster neroverde 2022/23 guidato da coach Riccardo De Nicolao. La sua ufficialità arriva dopo quelle di Leonardo Marangon e di Michele Ferrari.

"Sono felicissimo di questa riconferma perché sento che il lavoro fatto la scorsa stagione è stato apprezzato da staff, coach e società - commenta Lusvarghi -. La prossima stagione la volontà è quella di migliorare quella passata e sono felice che la società reputi che io sia la persona giusta dalla quale ripartire: vorrei ricominciare da dove avevo lasciato perché nella seconda parte di campionato sento di essermi espresso a livelli più alti, voglio che quello sia un punto di partenza per fare un definitivo salto di qualità. Data la possibile riforma entrare tra le prime 8 probabilmente non sarà solo un obiettivo ma una necessità, questo obbligo però per noi potrebbe essere uno stimolo in più: la scorsa stagione la squadra si è sempre espressa al meglio quando si è trovata spalle al muro. L’ottavo posto poi ci è sfuggito di poco e quest’anno dovremo alzare il nostro livello per arrivarci. Sono molto contento anche della conferma di Ferrari. Lui è un compagno di reparto e un senior super, sia come giocatore in campo da cui imparare che a livello di persona all’interno dello spogliatoio: per i giovani è sicuramente un punto di riferimento e la sua permanenza è un fattore fondamentale per cercare di perseguire gli obiettivi della prossima stagione."