Basket, Virtus Padova - Rimadesio Desio 69 a 66

Prima vittoria per l’Antenore Energia Virtus Padova che contro Desio raccoglie i primi due punti stagionali vincendo un incontro molto combattuto finito 69-66. Grande soddisfazione per coach Riccardo De Nicolao che ottiene il primo successo nel suo nuovo corso trovando in campo due grandi protagonisti come Isacco Lovisotto autore di 17 punti e Giacomo Cecchinato, 14. Un match che i neroverdi hanno subito aggredito con la giusta aggressività portandosi a metà primo quarto sul 13-6. Una reazione di Desio però rimette le cose in pari per un primo parziale che si chiude in equilibrio sul 21-19. Il secondo periodo inizia con due canestri di Isacco Lovisotto che mettono la Virtus con la testa avanti, vantaggio incrementato dalla tripla di Schiavon (30-19) e dal canestro di Pellicano che vale il massimo vantaggio di +13. Qui però Desio approfitta di un momentaneo black out virtussino per piazzare un 12-0 di parziale che rimette in carreggiata gli ospiti. Solo il canestro di Lovisotto sul finale varrà il 37-35 con cui si va all’intervallo.

Antenore Energia che parte forte anche nel terzo quarto. Le triple di Lovisotto, Cecchinato e Schiavon infatti aumentano il margine di vantaggio e fanno chiudere 52-43 il terzo quarto. Ma la partita non è finita, infatti, il finale è incandescente. Cecchinato infila la tripla del 59-50 ma due palle perse sanguinose della Virtus rimettono Desio in carreggiata sul 61-59. Negli ultimi due minuti però i canestri di Cecchinato, Ferrari e De Nicolao portano sul 69-66 il risultato, con l’ultimo attacco degli ospiti che si spegne sul ferro. L’Antenore Energia può così festeggiare la sua prima vittoria stagionale.