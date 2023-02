Serie B: La Virtus Padova cade in casa. A Rubano vince Desio

Dopo un buon inizio di partita la Virtus, dal secondo quarto in poi, paga una serata imprecisa al tiro e ai liberi, cedendo 53-62 contro Desio che espugna la tana di Rubano con una partita molto solida in difesa, riuscendo a mandare fuori giri l’attacco neroverdi, impedendo ai giocatori di Coach De Nicolao di esprimersi come di consueto. L’Antenore, pur priva di Marco Lusvarghi e con un Francesco De Nicolao a mezzo servizio che, pur stringendo i denti dopo l’infortunio alla mano subito nel derby, prova a lottare fino alla fine senza però riuscire mai a concretizzare il tentativo di rimonta anche grazie alla buona prova del giovane Riccardo Venier. Virtus rimane comunque nell’alta classifica, dove la lotta per il quarto posto resta apertissima. Le nove partite che mancano alla fine del campionato saranno a questo punto decisive.

Dopo un inizio a marce ridotte per entrambe le squadre, i neroverdi trovano con la tripla in step back di Ihedioha e la penetrazione di De Nicolao il primo vantaggio (7-2). Gli ospiti restano a contatto in una prima metà di quarto dal punteggio basso. Leonardo Marangon ruba e inchioda la schiacciata a una mano in contropiede, infiammando subito la tana di Rubano e Michele Ferrari allunga a 2’ dal termine (12-6). Desio accorcia dalla lunetta, ma Francesco Paolin risponde subito per le rime conquistando il rimbalzo in attacco e il fallo. Il canestro di Marangon e i liberi di Ferrari chiudono i primi dieci di gioco con l’Antenore avanti di otto (18-10).

Francesco Paolin apre il secondo quarto con una giocata acrobatica per il più dieci ma Desio, pur continuando a litigare con il ferro dalla lunga distanza, trova il break che la riporta subito a meno quattro (20-16). I primi punti in maglia Antenore di Riccardo Venier chiudono il parziale degli ospiti che, nel capovolgimento di fronte, si sbloccano da tre punti con il canestro di Tornari. La tripla di Francesco Paolin a 2’ 35’’dall’intervallo riconsegna un margine di vantaggio (27-19) che Desio riesce però a ricucire nel giro di poche azioni, trovando il più uno a metà partita (27-28) in una gara con entrambi gli attacchi a far fatica a trovare con continuità gli spazi nella difesa avversaria.

Al rientro in campo Giacomo Cecchinato esplode subito la sua prima tripla della partita, seguito a ruota da Francesco Ihedioha (35-30) con un’altra bomba. I brianzoli non mollano e trovano subito la parità con il canestro pesante di Mazzoleni. La partita resta a lungo incanalata sui binari dell’equilibrio con Desio che prova a imporre il proprio ritmo in attacco andando sul più quattro a 2’ 20’’ dalla fine del terzo quarto. In uscita dal timeout chiesto da Coach De Nicolao, Osellieri torna a segnare per l’Antenore ma gli ospiti continuano a trovare il fondo della retina e vanno sul più sei (39-45), che resiste fino al termine del parziale.

Desio rientra decisa e si porta subito a più dodici (40-52) con i neroverdi che appaiono poco lucidi in attacco e in difesa. Gli animi in campo si accendono e la Virtus a lungo prova a ricucire il gap ma senza fortuna. Riccardo Venier torna a segnare per l’Antenore a 6’ dal termine con Desio che resta però avanti di tredici lunghezze a metà del quarto (42-55). Ancora Federico Osellieri prova a riaccendere la speranza per la Virtus che, con la tripla di Cecchinato, rientra a meno otto (49-57) con 2’ 22’’ da giocare. Maspero replica subito da tre e il canestro sulla sirena dei 24’’ di Fumagalli a poco più di un minuto dal termine chiude i giochi con Desio avanti di undici che può gestire gli ultimi possessi e vincere con il punteggio finale di 53-62.

La voce del Coach

“Facciamo i complimenti per l’intensità ai nostri avversari, ma dal canto nostro non possiamo permetterci prestazioni in attacco così impalpabili. – ha commentato a fine partita il coach di Virtus Basket Padova, Riccardo De Nicolao – La partita è stata peraltro anche influenzata da qualche intoppo fisico. Ora dunque niente drammi e continuiamo a lavorare per dare il massimo da qui a fine stagione. Ogni sfida può essere decisiva in vista dei nostri obiettivi.”.

Antenore Energia Virtus Padova - Rimadesio Desio 53-62 (18-10, 9-18, 12-17, 14-17)

Antenore Energia Virtus Padova: Michele Ferrari 10 (4/10, 0/0), Francesco Paolin 9 (2/4, 1/3), Leonardo Marangon 9 (2/6, 0/3), Giacomo Cecchinato 8 (0/3, 2/6), Francesco ikechukwu Ihedioha 7 (0/2, 2/4), Riccardo Venier 4 (2/3, 0/2), Federico Osellieri 4 (2/4, 0/0), Francesco De nicolao 2 (1/4, 0/1), Federico Schiavon 0 (0/0, 0/1), Francesco Padovani 0 (0/0, 0/0), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0), Marco Lusvarghi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 20 - Rimbalzi: 28 5 + 23 (Michele Ferrari 7) - Assist: 3 (Francesco Paolin, Leonardo Marangon, Federico Osellieri 1)

Rimadesio Desio: Giacomo Maspero 14 (3/7, 2/8), Andrea Mazzoleni 10 (4/9, 0/1), Carlo Fumagalli 9 (3/5, 0/3), Mattia Molteni 7 (3/5, 0/4), Lorenzo Lovato 6 (3/4, 0/0), Matteo Tornari 5 (1/4, 1/3), Matteo Fioravanti 4 (1/2, 0/2), Gabriele Giarelli 4 (2/3, 0/0), Simone Caglio 3 (0/1, 1/1), Luca Colombo 0 (0/0, 0/1), Andrea Barbieri 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 15 - Rimbalzi: 40 10 + 30 (Carlo Fumagalli 13) - Assist: 10 (Andrea Mazzoleni, Carlo Fumagalli 3)