Serie B: La Virtus torna al successo. Battuta Monfalcone, coach De Nicolao: “Una vittoria davvero fondamentale "

L’inizio della sfida con Monfalcone non facile è per l’Antenore, che lentamente però trova il giusto piglio in attacco e, pur concedendo qualcosa in difesa si porta avanti all’intervallo grazie alle triple di Schiavon e l’apporto di Ferrari e Ihedioha. Nella ripresa la Virtus spinta dal carattere di Capitan Schiavon cambia marcia e a cavallo tra terzo e quarto quarto trova il break decisivo che chiude i conti con le bombe di Osellieri e Marangon oltre al solito, incontenibile, Michele Ferrari che chiude la partita a quota 18 punti per il 79-55 finale. Nel garbage time gloria anche per Marco Bedin che trova i primi due punti della sua carriera in Serie B.

Parte bene Monfalcone che firma il parziale di 0-7 che obbliga la panchina neroverde al time-out. In uscita dal time-out Ihedioha trova i primi punti per l’Antenore ben servito sotto canestro da Paolin. La tripla allo scadere dei 24’’ di Lusvarghi accende l’attacco Virtus che, con la bomba di Schiavon si rifà subito sotto (8-11) a metà quarto. Il capitano continua a trovare il bersaglio grosso e a due minuti dalla fine trova il meno due e, nel possesso successivo, ancora una tripla, stavolta di Marangon da il primo vantaggio neroverde della partita (15-13). L’alley oop De Nicolao-Marangon chiuso in schiacciata infiamma la tana di Rubano con la Virtus che, dopo un inizio difficile, chiude avanti di due il primo quarto (19-17).

Con buone difese e le giocate vincenti in attacco di De Nicolao e Marangon l’Antenore va subito a più cinque in avvio di secondo quarto ma gli ospiti riequilibrano subito il punteggio a quota 23 con la tripla di Coronica. L’equilibrio continua a rimanere sostanziale con i neroverdi che si affidano al gioco sotto canestro di Michele Ferrari (gioco da tre punti dopo una bella combinazione con Francesco De Nicolao) e alla verve di Ihedioha che in avvicinamento e dalla lunga lontana mette punti a referto (33-31). Il primo canestro della partita di Federico Osellieri scrive il vantaggio di quattro Antenore che rimane inalterato all’intervallo (39-35).

Francesco De Nicolao apre la ripresa correggendo in tap-in il tiro di Cecchinato che, nell’azione successiva, ruba palla a Prandin e in contropiede segna il più otto Antenore (43-35). Rezzano e Prandin riducono lo scarto, ma IKE Ihedioha e ancora Francesco De Nicolao trovano i punti e il giusto ritmo per l’attacco dei neroverde. Il play padovano inventa il bellissimo assist tutto campo che Michele Ferrari tramuta nel +10 Virtus (49-39). Monfalcone non molla ma ancora Ferrari ben servito sul pick and roll da Osellieri e alcune buone difese tengono avanti i neroverdi nel punteggio. In un amen l’Antenore trova il break che riscrive il massimo vantaggio: tre bombe consecutive (Osellieri, Schiavon e Marangon) aprono il parziale che, sulla sirena del terzo quarto, chiude nel traffico Leonardo Marangon per il più sedici (64-48).

La bomba di Schiavon su assist di Osellieri apre il quarto quarto per un’Antenore che sembra intenzionata a chiudere subito i conti nonostante i tentativi di Monfalcone di rimettere in piedi la partita con Prandin e Mazic. Ferrari torna a segnare da sotto e anche da tre punti per il più venti (73-53) a metà quarto con gli ospiti ormai incapaci di reagire in maniera concreta. Il canestro di un solido Marco Lusvarghi segna la fine della contesa, aprendo agli ultimi minuti di garbage time in cui trova gloria anche Marco Bedin a referto con i primi due punti della sua carriera in Serie B che sanciscono il 79-55 finale.

La voce del Coach

“Una vittoria davvero fondamentale per proseguire il nostro percorso in fiducia. – ha commentato a fine partita il coach di Virtus Basket Padova, Riccardo De Nicolao – Fondamentale l’apporto del Capitano Schiavon che, in momenti di difficoltà come quello che stavamo vivendo, ha contribuito a dare morale a un gruppo che oggi ha risposto presente con una prestazione di squadra da 17 assist.”.

Antenore Energia Virtus Padova - Pontoni Monfalcone 79-55 (19-17, 20-18, 25-13, 15-7)

Antenore Energia Virtus Padova: Michele Ferrari 18 (5/7, 1/1), Leonardo Marangon 15 (4/4, 2/5), Federico Schiavon 12 (0/1, 4/4), Francesco ikechukwu Ihedioha 10 (3/3, 1/3), Francesco De nicolao 8 (4/5, 0/0), Federico Osellieri 7 (2/3, 1/1), Marco Lusvarghi 5 (1/3, 1/1), Giacomo Cecchinato 2 (1/2, 0/1), Marco Bedin 2 (1/2, 0/0), Francesco Paolin 0 (0/3, 0/3), Riccardo Venier 0 (0/1, 0/1), Francesco Padovani 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 16 - Rimbalzi: 28 4 + 24 (Michele Ferrari 7) - Assist: 17 (Francesco De nicolao 5)

Pontoni Monfalcone: Massimo Rezzano 15 (5/7, 1/6), Roberto Prandin 15 (6/11, 0/1), Andrea Coronica 9 (3/4, 1/2), Armin Mazic 7 (1/1, 1/4), Andrea Cestaro 3 (1/4, 0/3), Nicolo' Soncin 3 (1/1, 0/2), Devil Medizza 2 (1/1, 0/0), Giacomo Furin 1 (0/1, 0/0), Giovanni Bellato 0 (0/1, 0/1), Giulio Maiola 0 (0/0, 0/0), Stefano Marson 0 (0/1, 0/0), Marco Bacchin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 10 / 24 - Rimbalzi: 24 7 + 17 (Massimo Rezzano 5) - Assist: 3 (Massimo Rezzano, Armin Mazic, Andrea Cestaro 1)