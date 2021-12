Serie B: La Virtus Padova lotta ma vince la Ferraroni juVi Cremona

La Virtus Padova lotta ma non basta contro la Ferrorani juVi Cremona che porta a casa due punti importanti in una sfida combattuta fino alla fine.

Una partenza a rilento per Padova che nel primo quarto subisce l'ottima partenza degli ospiti che chiudono il primo parziale avanti di 6 lunghezze, (12-18. Il secondo quarto i ragazzi di De Nicolao registrano l'attacco ma soffrono ancora in difesa per un parziale che premia ancora Cremona (20-22).

Nella ripresa la Virtus cambia marcia, registra la difesa e piazza il parziale (19-12) che la rimette in partita ad inizio quarto quarto. L'ultima frazione di gioco è combattuta con le due squadre che si danno battaglia con Cremona che la spunta e porta a casa una vittoria importantissima.

Antenore Energia Virtus Padova - Ferraroni JuVi Cremona 61-64 (12-18, 20-22, 19-12, 10-12)

Antenore Energia Virtus Padova: Giacomo Cecchinato 22 (3/10, 4/7), Francesco De nicolao 12 (6/9, 0/3), Michele Ferrari 12 (5/8, 0/0), Federico Schiavon 5 (1/1, 1/4), Carlo Balducci 5 (1/1, 1/2), Isacco Lovisotto 3 (0/2, 0/2), Pietro Bocconcelli 2 (1/4, 0/6), Marco Lusvarghi 0 (0/0, 0/0), Nicolo' Pellicano 0 (0/3, 0/0), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0), Pietro Zanetti 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 9 / 13 - Rimbalzi: 37 9 + 28 (Michele Ferrari 10) - Assist: 8 (Nicolo' Pellicano 5)

Ferraroni JuVi Cremona: Marco Bona 17 (5/9, 2/8), Jacopo Preti 15 (3/6, 2/5), Ferdinando Nasello 12 (5/12, 0/2), Andrea Sipala 6 (2/2, 0/0), Marko Milovanovikj 5 (1/3, 1/2), Enrico maria Gobbato 4 (2/5, 0/2), Niccolò Giulietti 3 (1/2, 0/0), Carlo Fumagalli 2 (0/4, 0/1), Elvis Vacchelli 0 (0/3, 0/2), Niccolò De martin 0 (0/0, 0/0), Matteo Tonello 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 18 - Rimbalzi: 44 15 + 29 (Jacopo Preti 10) - Assist: 9 (Enrico maria Gobbato 3)