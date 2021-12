Serie B: Virtus Padova ospita la Ferraroni JuVi Cremona

Squadra in casa

Squadra in casa Padova

La decima giornata di campionato mette di fronte alla Virtus Padova un'altra sfida di assoluto livello. La squadra di De Nicolao domenica 5 dicembre, palla a due alle 18.00, ospiterà la Ferraroni JuVi Cremona per una partita dall'alto coefficiente di difficoltà.

Cremona, infatti è seconda in classifica con 7 vittorie e 2 sconfitte dietro solo a Mestre e Cividale e viene da 4 vittorie nelle ultme 5 sfide, dove si è arresa solo sul campo della Gesteco Cividale.

Sarà dunque un altro bel test per padova che dopo aver battuto Bergamo e aver lottato fino all'ultimo secondo con Cividale vuole provare a togliersi un 'altra soddisfazione portando a casa una vittoria che sarebbe importantissima sia per la classifica che per il valore dell'avversario.

Appuntamento domenica 5 dicembre, palla a due alle 18.00.