Serie B: La Virtus Padova batte Fiorenzuola e conquista la seconda vittoria consecutiva

La Virtus Padova conquista la seconda vittoria consecutiva cominciando alla grande il girone di ritorno battendo la Pallacanestro Fiorenzuola 1972.

Una buona partita per i ragazzi di De Nicolao che trovano con continuità la via del canestro e soprattuto nella ripresa riescono a stringere le maglie in difesa. Partita molto equilibrata per i primi due quarti con i padovani che vanno a riposo all'intervallo lungo avanti di sole 2 lunghezze.

Nella ripresa i padroni di casa registrano la difesa e riescono ad allungare, soprattutto con un grande quarto periodo in cui tengono a 12 punti Fiorenzuola. Una vittoria importante che può dare una nuova spinta alla Virtus verso un girone di ritorno di soddisfazioni.

Antenore Energia Virtus Padova - Pall. Fiorenzuola 1972 84-76 (20-22, 27-23, 18-19, 19-12)

Antenore Energia Virtus Padova: Giacomo Cecchinato 25 (4/6, 4/9), Francesco De nicolao 13 (3/5, 2/6), Pietro Bocconcelli 11 (4/9, 1/4), Michele Ferrari 10 (4/10, 0/0), Marco Lusvarghi 6 (3/6, 0/0), Federico Schiavon 6 (3/3, 0/0), Nicolo' Pellicano 5 (1/2, 1/1), Giorgio Calvi 4 (2/3, 0/0), Isacco Lovisotto 4 (2/3, 0/3), Pietro Zanetti 0 (0/0, 0/0), Leonardo Marangon 0 (0/0, 0/0), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 8 / 11 - Rimbalzi: 30 6 + 24 (Francesco De nicolao, Michele Ferrari, Marco Lusvarghi, Isacco Lovisotto 5) - Assist: 19 (Francesco De nicolao 6)

Pall. Fiorenzuola 1972: Michele Rubbini 19 (2/6, 2/6), Federico Ricci 17 (6/12, 1/6), Giacomo Filippini 14 (5/9, 0/1), Umberto Livelli 9 (1/4, 1/4), Denis Alibegovic 9 (3/5, 1/6), Jonas Bracci 6 (3/4, 0/1), Milo Galli 2 (1/3, 0/0), Petar Jovanovic 0 (0/1, 0/0), Pietro Avonto 0 (0/0, 0/0), Simone Bussolo 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Boriani 0 (0/0, 0/0), Simone Superina 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 22 - Rimbalzi: 41 14 + 27 (Giacomo Filippini, Denis Alibegovic 9) - Assist: 11 (Michele Rubbini, Federico Ricci 3)