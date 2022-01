Serie B: La Virtus Padova cerca il tris. A Rubano arriva Fiorenzuola

Il girone di ritorno della Virtus Padova si apre, alla palestra comunale di Rubano, contro la Pallacanestro Fiorenzuola 1972.

I ragazzi di coach De Nicolao arrivano da due vittorie consecutive e non vuole fermarsi. I padovani si troveranno di fronte una squadra, Fiorenzuola, che arriva da 3 sconfitte consecutive vogliosa di riscatto per invertire il trend negativo.

I 16 punti conquistati nella prima metà di campionato collocano Fiorenzuola al 6° posto in graduatoria, 4 in più della Virtus Padova. La squadra di Galetti vuole ritrovare la propria verve offensiva, pesantemente condizionata dalle problematiche dovute al Covid. Nelle ultime 2 uscite la media punti gialloblu è stata di 67 punti realizzati, in completa antitesi con gli oltre 80 punti a gara che ne hanno fatto l'attacco migliore non solo del girone, ma di tutta la Serie B Old Wild West.

Sarà una sfida complicata per la Virtus che vuole riscattare la sconfitta dell'andata calando il tris di vittorie consecuitve che può davvero far svoltare la stagione.

Appuntamento domenica 23 gennaio. palla a due alle 18.00.