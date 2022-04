Serie B: La Virtus Padova ospita Mestre per allontanare definitivamente i play-out

La Virtus Padova alla ricerca della vittoria che scaccerebbe definitivamente l'incubo play-out. La 28esima giornata di campionato mette di fronte alla squadra di De Nicolao la Gemini Mestre ormai certa di disputare i play-out.

Partita complicata dunque per Padova che, con una vittoria, metterebbe apposto la classifica e con una partita in meno potrebbe anche avere una minima chance di play-off. Bisognerà però, fare i conti con la Gemini Mestre che arriva alla sfida da due sconfitte consecutive arrivate contro le prime due della classifica Cremona e Cividale. Il momento di forma dei veneti, però, è ottimo. Infatti, prima delle ultime due sconfitte Mestre arrivava da cinque vittorie consecutive che l'hanno portata ad essere la terza forza del campionato.

La squadra di De Nicolao dovrà fare attenzione soprattutto all'attacco della Gemini che è il secondo del girone per punti realizzati (2118), contro i 1933 della Virtus. Servirà una partita solida in difesa per Padova che dovrà tenere basse le percentuali degli ospiti se vuole avere la possibilità di portare a casa i due punti.

Appuntamento domenica 24 aprile, palla a due alle 18.00.