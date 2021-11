Basket Serie B: La Virtus Padova in trasferta a Bologna

Squadra in casa

Squadra in casa Padova

Domani sera, palla a due alle 20.30, la Virtus Padova affronta in trasferta il Bologna basket 2016 per l'incontro valido per a 7a giornata del campionato di Serie B.

Entrambe le squadre sono partite male in questo inizio di stagione e vogliono provare a rialzarsi per lasciare l'ultimo posto in classifica.

I ragazzi di De Nicolao dopo la sconfitta interna contro Jesolo tornano in trasferta dove hanno ottenuto l'unica gioia stagionale. Ad aspettare i veneti ci sarà la squadra di Fucka che vuole riscattare la sconfitta dell'ultimo turno contro Bergamo.

Partita difficile per entrambe le compagini che voglono lasciarsi alle spalle questo inizio di campionato molto complicato.