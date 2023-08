Virtus Padova: Gradito ritorno in casa Virtus, che continua a sposare la linea “nero-verde”

La Virtus Basket Padova ha il piacere di comunicare che è ufficiale il ritorno in prima squadra della guardia classe 2004 Pietro Zanetti e che i giovani Francesco Padovani e Marco Bedin saranno ancora parte del roster neroverde che affronterà il campionato di Serie B Nazionale. Contestualmente la Società informa che anche il giocatore classe 2006 Aaron Guevarra, altro prodotto del settore giovanile neroverde, sarà aggregato alla Serie B in questa stagione 2023/2024.

Pietro Zanetti, che quest’anno farà parte delle rotazioni come cambio degli esterni, dopo essere cresciuto nelle giovanili neroverdi nell’ultima stagione ha esordito in Serie C Gold in prestito al Junior Basket Leoncino, disputando in contemporanea il campionato con l’Under 19 Eccellenza Nazionale. Nella stagione 2021/2022 dopo aver esordito in Serie B in maglia Virtus sotto la guida di Coach De Nicolao, ha giocato alcuni in mesi nel Concordia Schio (Serie D), squadra della sua città natale, con cui ha ottenuto la promozione a fine stagione.

Pietro Zanetti, guardia di 193 cm, felice dell’opportunità commenta così : “Non posso che ringraziare la Società, Coach De Nicolao e Alberto Franceschini per la fiducia che hanno riposto in me in questi anni e, soprattutto, in vista di questa stagione, dimostrando di credere in me. Dopo aver maturato l’anno scorso una prima esperienza importante tra i Senior, adesso voglio dare il massimo per la squadra e ripagare da subito questa fiducia che mi è stata trasmessa. In campo porterò tutta quella grinta e l’agonismo in difesa che mi contraddistinguono, cercando di esprimere al meglio tutte le mie qualità mettendole al servizio della squadra e dei compagni.”.

Ancora una stagione nel roster agli ordini di Coach De Nicolao per Marco Bedin e Francesco Padovani, i due giovani prodotti del settore giovanile neroverde che, nella scorsa annata, hanno saputo dare il loro contributo, trovando spazio e togliendosi entrambi la soddisfazione dei primi punti in carriera in Serie B. Per loro una conferma che è un attestato di merito da parte della Società e dello staff tecnico per il lavoro svolto in questi anni tra settore giovanile e prima squadra.

Marco Bedin, alla vigilia della sua terza stagione in prima squadra, commenta così : “Sono molto felice delle chance che Virtus mi sta dando in questi anni. Per me continuare a essere parte anche del roster della Serie B è un’opportunità unica che mi permette di imparare molto negli allenamenti e, come nell’ultima stagione, di vivere emozioni uniche, a volte indescrivibili, così come è stato il momento del mio primo canestro in Serie B. Quest’anno sarà un campionato lungo e sicuramente molto impegnativo. Per questa ragione, il compito di noi giovani, dovrà essere quello di dare sempre il massimo in palestra, per far allenare al meglio i nostri compagni e per continuare il nostro percorso di crescita in modo da farci trovare pronti in campo quando sarà necessario.”.

Francesco Padovani conferma: “L’opportunità di allenarci con la prima squadra è un’occasione importante per noi Under, che ci consente di crescere molto e toglierci anche alcune belle soddisfazioni personali. La scorsa stagione per me è stata la prima tra i Senior ed è stato davvero emozionante: ho potuto confrontarmi e imparare davvero tanto da giocatori di grande esperienza, specialmente nel mio ruolo, che per tutta la stagione mi hanno fatto sentire coinvolto, insegnandomi e dandomi suggerimenti utili alla mia crescita. Quello che ci attende sarà un anno impegnativo e il mio obiettivo sarà quello di continuare a lavorare sodo per apprendere il più possibile e trovare il modo di dare il mio contributo alla squadra a partire dagli allenamenti.”.