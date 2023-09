Virtus Padova: Buona la prima Lumezzane battuta in Supercoppa

La Virtus Padova fa il suo esordio in Supercoppa contro Lumezzane regalando, ai tanti tifosi presenti al Palaberta, una partita giocata ad alta intensità con le prime belle e vive emozioni che sanno di assaggio di quella che sarà la nuova stagione.

Dopo un primo quarto difficile in cui i neroverdi faticano a trovare la via del canestro (12-25) i giocatori di Coach De Nicolao entrano i ritmo e grazie a una serie di triple (Bianconi, Cecchinato e due volte Molinaro) riescono a impattare a quota 26 punti prima che Lumezzane trovi il break che la porta avanti di otto all’intervallo (36-44). Al rientro dalla pausa lunga la Virtus, guidata dai nuovi innesti Antelli, Molinaro e Scanzi, sfodera 10’ di bel basket mettendo a referto i 31 punti che svoltano l’inerzia della partita. L’ultimo vibrante parziale è un’altalena di emozioni fatto di sorpassi e controsorpassi. Nel decisivo ultimo minuto la squadra mantiene i nervi saldi con il libero di Scanzi e la stoppata di Molinaro che sanciscono il più uno finale per i neroverdi che possono così festeggiare la vittoria (84-83) che vale il passaggio del turno, con il secondo capitolo di Supercoppa fissato per mercoledì in trasferta a San Vendemiano.

I primi punti della stagione neroverde sono di Andrea Scanzi, ex di serata, che risponde subito alla tripla degli ospiti. La Virtus resta in scia a metà quarto con il gioco da tre punti di Ferrari (7-8). Lumezzane però trova il break 0-7 che Coach De Nicolao prova a bloccare con un immediato time-out. La pausa non aiuta i neroverdi che non trovano più il canestro, scivolando fino al meno sedici (7-23). Con Antelli gravato di due falli, spazio al giovane Aaron Guevarra che ben figura in cabina di regia facendo così il suo esordio tra i senior. L’uno su due in lunetta di Bianconi e il contropiede di Ferrari smuovono il tabellino per la Virtus che nell’ultimo minuto del quarto fissa il punteggio sul 12-25 con altri due punti di Bianconi.

I neroverdi mettono in campo grande energia in difesa e in attacco concretizzano subito con la bomba di Lorenzo Molinaro e il canestro di capitan Schiavon (17-25). Due triple in rapida successione di Bianconi e Giacomo Cecchinato riportano la Virtus a contatto (23-25). La guardia neroverde incappa nel terzo fallo ed è costretto a sedersi in panchina. Lorenzo Molinaro da oltre l’arco impatta a quota 26 ma nonostante una bella penetrazione di Schiavon lungo la linea di fondo gli ospiti si riportano avanti (28-34). Andrea Scanzi brucia la retina da oltre l’arco ma Lumezzane risponde con la stessa moneta e allunga poi fino al più dieci (31-41). Negli ultimi sessanta secondi prima dell’intervallo Molinaro segna dalla tacca del tiro libero e una bomba per parte (di Osellieri quella neroverde) fissano il 36-44 di metà gara.

In avvio di ripresa si iscrive a referto anche Michele Antelli ma, nonostante una bella penetrazione di Molinaro gli ospiti restano avanti di dieci punti. Ci prova Corrado Bianconi a suonare la carica con una bomba (43-50) che anima i tifosi accorsi al Palaberta per vedere la nuova Virtus. Anche Antelli colpisce da oltre l’arco e in penetrazione (48-54) inducendo poi il play ospite al fallo in attacco. Scanzi continua a punire la sua ex squadra da oltre l’arco e Giacomo Cecchinato lo imita immediatamente per il meno tre (54-57). Marco Ius ben servito da Cecchinato fa meno due e subito dopo Michele Antelli con la rubata e il contropiede in solitaria scrive la parità (60-60) a 2’ da fine quarto. Michele Antelli si prende la scena negli ultimi 2’ con quattro punti e l’assist per Scanzi che mandano avanti i neroverdi (67-62).

Una tripla incredibile di Andrea Scanzi infiamma subito gli spalti ma Lumezzane si rivela ancora un avversario ostico restando sempre in scia (71-68). Bianconi e Molinaro dalla lunetta mantengono avanti i neroverdi ma gli ospiti tornano a meno uno prima e trovano poi il sorpasso (76-77). Bianconi e una tripla di Antelli rispondono colpo su colpo agli ospiti e con due minuti sul cronometro è 81-79. La Virtus difende bene ma perde Antelli per 5 falli. Scanzi realizza da sotto il più tre ma Lumezzane impatta con 1’ sul cronometro. Con 24’’ sul cronometro la Virtus ha l’ultimo tiro: Scanzi guadagna due liberi capitali a meno di 2’’ dalla sirena. Il giocatore lombardo fa uno su due e Molinaro stoppa di prepotenza il tentativo di tripla ospite con il Palaberta che può così esplodere e festeggiare la vittoria neroverde 84-83.

La voce del Coach

“Nonostante buone scelte di tiro abbiamo iniziato in salita nel primo quarto. Poi man mano siamo riusciti a dimostrare il nostro carattere recuperando nel punteggio e migliorando la nostra prestazione. – ha commentato a fine partita il coach della Virtus Padova, Riccardo De Nicolao – Siamo riusciti ad avere ottime prestazioni da tutti i nuovi innesti perchè come squadra siamo riusciti a metterli nelle condizioni di rendere al meglio. Scanzi, Molinaro, Bianconi, Antelli sono giocatori di grande esperienza che in partite così punto a punto si dimostrano decisivi. Dobbiamo ancora migliorare, ma la strada è quella giusta.”.

VIRTUS PADOVA 84 – LUX ARM LUMEZZANE 83

VIRTUS PADOVA

Antelli 18 (4/7; 3/4); Scanzi 16 (3/9; 3/5); Molinaro 13 (2/4; 2/4); Bianconi 13 (2/6; 2/5); Ferrari 9 (2/5); Cecchinato 6 (0/2; 2/8); Schiavon 4 (2/2; 0/1); Osellieri 3 (0/2; 1/1); Ius 2 (1/2); Guevarra; Padovani n.e.; Zanetti n.e.; Bedin n.e.

LUX ARM LUMEZZANE

Vecerina 19 (4/7; 1/2); Maresca 14 (2/4; 3/5); Niemi 12 (1/2; 2/6); Cecchi 12 (3/5; 2/3); Di Meco 11 (4/6; 1/2); Biancotto 9 (3/3; 1/3); Dilas 4 (2/4); Mastrangelo 2 (1/2; 0/1); Deminicis; Leone n.e.; Becchetti n.e.; Salvinelli n.e.

Arbitri: De Rico e Zanelli

Note:

Parziali: 12-25; 36-44 (14-19); 67-62 (31-18); 84-83 (17-21)